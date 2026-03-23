Çok Bulutlu 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.03.2026 15:21

Trump'ın açıklamasının ardından İsrail, İran'a saldırdı

ABD Başkanı Trump’ın, İran’ın enerji altyapısına saldırı planını 5 günlüğüne ertelediğini açıklamasının ardından, İsrail ordusu Tahran’a yeni bir saldırı başlattığını duyurdu

ABD Başkanı Donald J. Trump'ın, İran ile yürütülen yapıcı müzakereler nedeniyle enerji altyapısına yönelik saldırı planlarını beş gün süreyle askıya aldığını duyurmasının hemen ardından bölgede tansiyon yeniden yükseldi.

İsrail ordusu, Washington'un erteleme kararına rağmen İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir saldırı başlattı.

İsrail makamları, operasyonun kapsamı ve hedefleri hakkında henüz detaylı bir açıklama yapmazken, Tahran'dan patlama sesleri geldiği yönünde yerel raporlar ulaşıyor.

ABD Başkanı Trump, son 2 gündür ülkesinin, İran ile "Orta Doğu'daki düşmanlıkları çözmek için çok verimli görüşmeler" yaptığını iddia etmişti.

Trump, dün yaptığı açıklamada, İran'ın 48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacakları tehdidinde bulunmuştu.

İran ise elektrik şebekelerine yönelik tehditlerin ardından, herhangi bir saldırının bölgedeki enerji santrallerini hedef alan bir misillemeyle karşılık bulacağını bildirmişti.

Trump, bugünkü açıklamasında ise “Savaş Bakanlığı'na, İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı beş günlüğüne erteleme talimatı verdim.” demişti.

Donald Trump İran İsrail
Sıradaki Haber
AB: Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin her türlü itidal mesajını memnuniyetle karşılıyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:38
Şehit olan ASELSAN teknisyenleri için cenaze töreni düzenlendi
15:38
İran basınına konuşan yetkili, "ABD ile hiçbir müzakere olmadığını" söyledi
15:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı
15:18
AB: Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin her türlü itidal mesajını memnuniyetle karşılıyoruz
15:18
32 ilde FETÖ operasyonu: 41 tutuklama
14:56
KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor
Artvin'de baraj altında kalan köy su seviyesi düşünce yeniden ortaya çıktı
FOTO FOKUS
İran, İsrail'de Dimona'nun ardından Arad'ı da vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ