Trump'ın açıklamasının ardından İsrail, İran'a saldırdı

ABD Başkanı Donald J. Trump'ın, İran ile yürütülen yapıcı müzakereler nedeniyle enerji altyapısına yönelik saldırı planlarını beş gün süreyle askıya aldığını duyurmasının hemen ardından bölgede tansiyon yeniden yükseldi.

İsrail ordusu, Washington'un erteleme kararına rağmen İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir saldırı başlattı.

İsrail makamları, operasyonun kapsamı ve hedefleri hakkında henüz detaylı bir açıklama yapmazken, Tahran'dan patlama sesleri geldiği yönünde yerel raporlar ulaşıyor.

ABD Başkanı Trump, son 2 gündür ülkesinin, İran ile "Orta Doğu'daki düşmanlıkları çözmek için çok verimli görüşmeler" yaptığını iddia etmişti.

Trump, dün yaptığı açıklamada, İran'ın 48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacakları tehdidinde bulunmuştu.

İran ise elektrik şebekelerine yönelik tehditlerin ardından, herhangi bir saldırının bölgedeki enerji santrallerini hedef alan bir misillemeyle karşılık bulacağını bildirmişti.

Trump, bugünkü açıklamasında ise “Savaş Bakanlığı'na, İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı beş günlüğüne erteleme talimatı verdim.” demişti.