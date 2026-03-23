Dünya
AA 23.03.2026 14:46

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 263'e yükseldi

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 263'e ulaştı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, Ramazan Bayramı'nın başladığı 20 Mart'tan bu yana Gazze'deki hastanelere 9 ölü ve 30 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 687 kişinin öldürüldüğü, 1845 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 756 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatnı kaybedenlerin sayısının 72 bin 263'e, yaralı sayısının da 171 bin 944'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

İsrail Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
