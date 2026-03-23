AA 23.03.2026 15:16

AB: Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin her türlü itidal mesajını memnuniyetle karşılıyoruz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 gün erteleme talimatının ardından "Her türlü itidal mesajını memnuniyetle karşılıyoruz." açıklamasında bulundu.

AB: Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin her türlü itidal mesajını memnuniyetle karşılıyoruz

El Anouni, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AB'nin gerginliğin azaltılması ve azami itidal çağrısında bulunduğunu anımsatan El Anouni, "Her türlü itidal mesajını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın, Türkiye, Katar ve İran'daki mevkidaşlarıyla görüşmeye devam ettiğini aktaran El Anouni, AB'nin ileriye dönük diplomatik yol arayışını sürdürdüğünü ifade etti.

El Anouni, AB'nin bölgedeki ortaklarıyla irtibatta olmaya devam edeceğini ve bölgesel istikrar, güvenlik ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesi yönündeki çabalarını sürdüreceğini dile getirdi.

Trump'ın açıklaması

ABD Başkanı Trump, "ABD ve İran'ın, Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin bir şekilde çözümü konusunda son 2 günde çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Bu derinlemesine, detaylı ve yapıcı görüşmelerin tonuna ve havasına dayanarak, devam eden toplantı ve görüşmelerin başarısına bağlı olarak, Savaş Bakanlığına İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlük bir süre için erteleme talimatı verdim." ifadelerini kullanmıştı.

Sıradaki Haber
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 263'e yükseldi
SON HABERLER
15:38
Şehit olan ASELSAN teknisyenleri için cenaze töreni düzenlendi
15:38
İran basınına konuşan yetkili, "ABD ile hiçbir müzakere olmadığını" söyledi
15:44
Trump'ın açıklamasının ardından İsrail, İran'a saldırdı
15:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı
15:18
32 ilde FETÖ operasyonu: 41 tutuklama
14:56
KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor
Artvin'de baraj altında kalan köy su seviyesi düşünce yeniden ortaya çıktı
İran, İsrail'de Dimona'nun ardından Arad'ı da vurdu
