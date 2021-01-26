Demokratların 6 Ocak'taki Kongre baskınından sorumlu tuttuğu ABD'nin 45'inci başkanı Donald Trump'ın azlini isteyen ve Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen 'isyana teşvik' maddesi, sembolik bir törenle Senato yetkililerine teslim edildi.

Söz konusu resmi belge, Senato'daki yargılama sürecinde savcı görevi görecek olan 9 Temsilciler Meclisi üyesi tarafından ilgili yetkililere elden verildi.

Trump, 6 Ocak’taki Kongre baskınının sorumlusu olarak gösteriliyor ve kasten isyana teşvik ile suçlanıyor.

Senatodaki yargılama takvimi

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, Trump'ın Senatodaki yargı sürecinin 8 Şubat haftasında başlayacağını duyurmuştu.

Schumer'in açıkladığı takvime göre, Trump'ın kendisine yönelik azil maddesine cevap vermesi için 2 Şubat'a kadar, Temsilciler Meclisinin de ön duruşma dosyasını sunması için aynı güne kadar vakti bulunuyor. Trump'ın ön duruşma dosyasına cevap vermesi içinse 6 günü daha olacak.

Trump'ın ön duruşma dosyasına ilişkin tüm belge ve delillerini 8 Şubat gününe kadar sunmuş olmasını gerektiren takvime göre Trump'ın azil istemiyle Senatodaki yargılanmasına 9 Şubat Salı günü başlanabilecek.

67 senatörün oy vermesi gerekiyor

Trump'ın suçlu bulunması için Senato'nun üçte ikisinin yani 67 senatörün, suçlu olduğu yönünde oy kullanması gerekiyor. Bunun için 17 Cumhuriyetçi'nin desteğine ihtiyaç var ancak şimdiye kadar yalnız 2 Cumhuriyetçi senatör, Trump'ın mahkum edilmesi yönünde oy kullanacağını açıkladı.

Biden: Yeterli oya ulaşılacağına inanmıyorum

20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturan Biden, Trump hakkında Senato'ya taşınan azil davasını değerlendirdi.

Trump'ın azil yargılamasında suçlu bulunması için 50 Demokrat senatörün yanı sıra 17 Cumhuriyetçi senatörün de "evet" oyu kullanması gerektiğini vurgulayan Biden, "Ben bunun olacağına inanmıyorum" dedi.