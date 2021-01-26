Hollanda'da sokağa çıkma yasağına karşı düzenlenen protestolar geçen hafta cumartesiden bu yana devam ediyor.

Ülkenin farklı kentlerinde, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için bir araya gelen yüzlerce kişi taşkınlık çıkardı.

Bu akşam yapılan protestolarda 70 kişi gözaltına alındı.

[Fotoğraf: AFP]

Polise havai fişek ve taşlarla saldırdılar

Rotterdam'ın güneyinde yapılan protestoda, polise havai fişek ve taşlarla saldıran eylemciler mağazaları yağmaladı.

Polis göstericilere polis köpekleri ve tazyikli su ile müdahale etti.

[Fotoğraf: Reuters]

Amsterdam, Haarlem, Geleen, Helmond, Zwolle, Amersfoort, Den Bosch ve Tilburg kentlerinde de benzer olaylar yaşandı, arabalar yakıldı.

[Fotoğraf: AP]

'40 yıldır bu denli şiddetli protestolar yaşanmadı'

COVID-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 23 Ocak'ta, ülke genelinde 21.00-04.30 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması başlatılmıştı.

Aynı gece Urk kentinde çıkan olaylarda koronavirüs test merkezi ateşe verilmişti.

24 Ocak'ta ise Amsterdam, Lahey ve Eindhoven başta olmak üzere 14 kentte benzer olaylar yaşanmış ve yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Hollanda Polis Derneği, 40 yıldır bu denli şiddetli protestoların yaşanmadığını açıklamıştı.

[Fotoğraf: Reuters]