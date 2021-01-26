Güney Kore'de bir hayvanat bahçesinde, 6 aylık yavru panda Fu Bao kendisini besleyen bakıcısının yanından gitmesini istemedi.

Önce dizine çıktı, ardından bacağına sarılarak onu takip etti. Ancak bakıcısı ilerleyince, çaresizce bacağını bıraktı.

Güney Kore'de dünyaya gelen ilk panda

Yavru pandanın sevimli halleri başka bir bakıcı tarafından kameraya kaydedildi.

Kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenen görüntülere binlerce yorum yapıldı.

Yavru panda Fu Bao, Güney Kore'de dünyaya gelen ilk panda olma özelliğini taşıyor. Fu Bao'nun ebeveynleri 2016'da Çin'den getirilmişti.