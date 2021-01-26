Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 04:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yavru panda, bakıcısının peşini bırakmadı
Dizine çıktı olmadı bacağına sarıldı olmadı. Güney Kore'de, bakıcısından ayrılmak istemeyen yavru pandanın mücadelesi, milyonlarca kişi tarafından izlendi.
Güney Kore'de bir hayvanat bahçesinde, 6 aylık yavru panda Fu Bao kendisini besleyen bakıcısının yanından gitmesini istemedi.
Önce dizine çıktı, ardından bacağına sarılarak onu takip etti. Ancak bakıcısı ilerleyince, çaresizce bacağını bıraktı.
Güney Kore'de dünyaya gelen ilk panda
Yavru pandanın sevimli halleri başka bir bakıcı tarafından kameraya kaydedildi.
Kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenen görüntülere binlerce yorum yapıldı.
Yavru panda Fu Bao, Güney Kore'de dünyaya gelen ilk panda olma özelliğini taşıyor. Fu Bao'nun ebeveynleri 2016'da Çin'den getirilmişti.
Etiketler: Güney Kore
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