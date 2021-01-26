ABD Senatosu'nda yapılan oylamada, 84 senatör Yellen'ın Hazine Bakanı olması için "evet" oyu verirken, 15 senatör "hayır" oyu kullandı.

Böylece Yellen, ABD tarihinde Hazine Bakanlığı görevine gelen ilk kadın oldu.

Yellen, cuma günü de ABD Senatosu Finans Komitesinden onay almıştı.

Yellen, Fed'in de ilk kadın başkanıydı

Tecrübeli bir ekonomist olan Yellen, 2014'te ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ilk kadın başkanı olmuştu.

Küresel piyasaların yakından tanıdığı Yellen, faiz politikaları ile ilgili Trump ile ters düşmüş ve görevi uzatılmamıştı.

ABD'nin yeni Hazine Bakanı'nın ilk görevi, salgın kurtarma paketi ve ekonominin toparlanması olacak.

Öte yandan, Yellen'a Hazine Bakanlığı görevinde özel kalem müdürü olarak Türk asıllı Didem Nişancı eşlik edecek.