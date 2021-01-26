Ülkenin Valle del Cacuca bölgesine bağlı Buga kentinde, kimliği bilinmeyen silahlı kişiler, bir çiftliğe saldırıda bulundu.

Saldırıda, aralarında hokey kulübünde oynayan 18 yaşındaki bir sporcu olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Faillerin yakalanmasına yardımcı olanlara para ödülü

Kolombiya Paten Federasyonu Jose Acevedo, kurbanların aileleriyle dayanışma içerisinde olduklarını belirterek başsağlığı dileğinde bulundu.

Buga Belediye Başkanı Julian Rojas, faillerin yakalanmasına yardımcı olanlara para ödülü verileceğini vurgulayarak "İyilik ve hayallerle dolu genç insanlardı. Şehir yas içinde" dedi.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.