Fransa Halk Sağlığı Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı 4 bin 240 artışla 3 milyon 57 bin 857'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 449 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 73 bin 494'e çıktı.

1 milyon 92 bin kişi aşılandı

Hastanelerde 3 bin 41'i yoğun bakımda olmak üzere 26 bin 924 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 743 artışla 217 bin 708'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana COVID-19 aşısı yapılan kişi sayısı 1 milyon 92 bin 958'e çıktı.