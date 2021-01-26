Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 00:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mozart gemisinde yaralanan Bahadır Yeşilalan gemiye döndü
[Fotoğraf: AA]
Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Mozart gemisinde yaralanan Bahadır Yeşilalan, Pont Gentil Hastanesindeki tedavisinin ardından Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi Nilüfer Erdem Kaygısız tarafından gemiye uğurlandı.
Türkiye'nin Librevil Büyükelçiliği, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Gine Körfezi'nde Mozart gemisine düzenlenen baskın sırasında yaralanan Yeşilalan'ın, Pont Gentil Hastanesi'ndeki tedavisinin tamamlandığı bilgisini paylaştı.
Paylaşımda, Yeşilalan'ın tedavisinin ardından Büyükelçi Kaygısız tarafından tekrar gemiye uğurlandığı ifade edildi.
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