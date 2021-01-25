Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 22:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Brezilya'da otobüs kazası: 21 ölü
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Brezilya'da Santa Catarina eyaletine giden yolcu otobüsü, Guaratuba bölgesinde devrildi. Kazada 21 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.
Brezilya'nın kuzeyindeki Para eyaletinden güneyindeki Santa Catarina eyaletine giden yolcu otobüsü, Guaratuba bölgesinde yoldan çıktı.
Polis, 2 sürücü ve 54 yolcunun bulunduğu otobüsün devrildiğini belirterek, kazada 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 7'sinin durumu ağır 33 kişinin yaralandığını duyurdu.
Çok sayıda helikopter, ambulans ve itfaiye ekibinin görev aldığı kurtarma çalışmalarında yaralılar Garuva'ya sevk edildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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