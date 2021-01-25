Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 2 bin 784 test yapıldığını, 30'u yerel, 32 pozitif vakaya rastlandığını ve 9 kişinin de taburcu edildiğini belirtti.

Yeni vakalardan 2'sinin daha önce Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerle temaslı olduğunu aktaran Pilli, vakaların 17'sinin Lefkoşa, 14'ünün Girne, 1'inin de İskele bölgesinde görüldüğünü söyledi.

Pilli, COVID-19 tedavisi devam eden vaka sayısının 264 olduğunu ve yoğun bakımda 5 hastanın bulunduğunu kaydetti.

385 bin civarında nüfusu bulunan KKTC'de virüs nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirdi.

AB'den KKTC'ye bin 170 doz aşı

Avrupa Birliği tarafından 1170 doz Pfizer-BioNTech aşısı daha bugün teslim alındı.

İki Toplumlu Sağlık Komitesi Eş Başkanı Cenk Soydan, diğerlerinden farklı olarak bu aşıların donmuş geldiğini ve eksi 70 derece buzluğa konduğunu belirtti.

Rum kesiminde 126 yeni COVID-19 vakası

Kıbrıs Rum kesiminde ise son 24 saatte 126 COVID-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi.

Rum basınındaki habere göre, Sağlığı Bakanlığı, son 24 saatte 12 bin 805 test yaptı. 900 bin civarında nüfusa sahip Rum kesiminde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 188'e, vaka sayısı ise 30 bin 143'e yükseldi.

