Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 21:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mozambik'teki Eloise Kasırgası 176 bin kişiyi etkiledi
[Fotoğraf: AFP]
Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te, Eloise Kasırgası'nın 176 bin kişiyi etkiledi. 5 binden fazla ev kullanılamaz hale geldi.
Yerel basındaki habere göre, hafta sonu yaşanan kasırgada en az 6 kişi hayatını kaybetti.
Kasırganın daha çok ülkenin ortasındaki Sofala eyaletini vurduğu ve ülke genelinde 176 bin Mozambiklinin Eloise Kasırgası'ndan etkilendiği kaydedildi.
Kasırga ve şiddetli yağışların yol açtığı sellerin ise 5 binden fazla evi kullanılamaz hale getirdiği açıklandı. Hasar gören yerler arasında 26 sağlık merkezi ve 161 okul bulunuyor.
Her yıl ekim-nisan döneminde yoğunlaşan şiddetli fırtına ve yağışlar, Hint Okyanusu kıyısındaki birçok Güney Afrika ülkesini etkiliyor.
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