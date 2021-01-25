İspanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 3 günde 767 artışla Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı 56 bin 208'e çıktı.

Yeni vakalardaki yüksek artışın devam ettiği ülkede, 93 bin 822 yeni vaka ile salgının başlamasından bu yana tespit edilen toplam vaka sayısı da 2 milyon 593 bin 382'ye ulaştı.

İspanya'da 10 Aralık 2020'de 188 olan her 100 bin kişide tespit edilen Covid-19 vaka sayısı, bugün 884'e ulaştı. Avrupa Birliği (AB), bu sayının 250 ve üzerinde olduğu yerleri "riskli bölge" olarak tanımlıyor.

"Hastanelerde yoğunluk nisandan bu yana en yüksek seviyede"

Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, düzenlediği basın toplantısında, şunları söyledi:

"Hastanelerde yoğunluk nisandan bu yana en yüksek seviyede. Covid-19 hastalarında yoğun bakım servislerinde yüzde 40, servislerdeki yataklarda ise yüzde 24 doluluk oranı var. Bu, çok yüksek bir oran. Sağlık sistemimiz bir kez daha büyük bir baskı altında."

Salgına karşı 25 Ekim 2020'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da yerel yönetimlerin inisiyatifiyle mevcut tedbirler sıkılaştırılmaya devam ediyor.

Ülkenin büyük bölümünde gece sokağa çıkma yasağı saat 22.00'de başlatılırken, salgının yoğun olduğu yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları da artırıldı.

Normalde 6 olan aile veya arkadaş gruplarında en fazla toplanma sayısı bazı yerlerde 4'e, Valensiya'da ise 2'ye kadar indirildi.

Galisya bölgesi de aynı evde yaşayanlar dışında bir araya gelmeye yasak getirdi.

İspanya'da 27 Aralık 2020'de başlayan Kovid-19 aşılaması kapsamında, şu ana kadar aşı olanların sayısı 1 milyon 237 bini bulurken, 88 bin 700 kişiye de ikinci doz aşı yapıldı.

Portekiz'de durum

Portekiz'de Sağlık Genel Müdürlüğünün güncellediği verilere göre, son 24 saatte 252 kişi hayatını kaybetti ve 6 bin 923 yeni vaka tespit edildi.

Salgından kaynaklanan can kaybının 10 bin 721'e çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 643 bin 113'e ulaştı.

Yeni vaka ve ölü sayılarında yüksek rakamların devam ettiği Portekiz'de, hastanelerde 6 bin 420 Kovid-19 hastası bulunurken, bunlardan 767'sinin yoğun bakımda olduğu bilgisi paylaşıldı.

Covid-19 aşılarına 27 Aralık 2020'de başlayan Portekiz'de son 1 haftadır genişletilen OHAL kapsamında, salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşımın kısıtlanması, ilkokullar dışında tüm okulların kapatılması, hafta sonu şehirler arası seyahatin yasaklanması, gece sokağa çıkma yasağı, bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinin düşürülmesi tedbirleri uygulanıyor.