Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, ülkede COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 592 artarak 98 bin 531'e ulaştı.

Son 24 saatte 22 bin 195 yeni vaka tespit edildi. Bu, 21 bin 991 vakanın saptandığı 13 Aralık'tan bu yana görülen en düşük günlük vaka sayısı oldu. Toplam vaka sayısı 3 milyon 669 bin 658'e yükseldi.

Bir günde 412 bin 204 test yapılırken, toplam test sayısı, mükerrerler dahil 65 milyon 861 bin 305 oldu. Ülkede koronavirüs nedeniyle 37 bin 899 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 4 bin 76'sı yoğun bakımda bulunuyor.

Aşının ilk dozunu yaptıranların sayısı 6 milyon 573 bin 570'e ulaşırken, bunlardan 470 bin 478'ine ikinci doz aşı da yapıldı.

“Aşıyı reddedenlerin sayısı 'çok düşük’ seviyelerde”

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da düzenlenen basın toplantısında, ülkede COVID-19 aşısını reddedenlerin sayısının çok düşük seviyede olduğunu söyledi.

Hancock, 80 yaşın üstündekilerin 5'te dördüne koronavirüs aşısının yapıldığını ve şubat ortalarına kadar önceliklilerin tümüne aşı yapılmasını hedeflediklerini kaydetti.

"Aşılar mutasyonlu virüse karşı etkili"

İngiltere'de virüsün Güney Afrika ve Brezilya kaynaklı yeni türlerine çok az sayıda rastlandığını kaydeden Hancock, aşıların İngiltere'de görülen yeni türe karşı etkili olduğunu sözlerine ekledi.

Hancock, hastanelerde ve yoğun bakım servislerinde yatan COVID-19 hastalarının sayısının, salgının birinci dalgasında görülenden 2 kat daha fazla olduğunu belirtti.

Bazı bölgelerdeki vaka sayılarında düşüş yaşandığını aktaran Hancock, ülkede devam eden ulusal karantinanın sonlandırılması için ölüm oranı, hastaneye yatanların sayısı ve aşı uygulamasının başarısı gibi faktörleri dikkate alacaklarını ifade etti.

