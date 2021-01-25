Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Çin ile ilişkilerin geleceği hakkındaki sorulara cevaben "Biden Çin ile ilişkilerde çok taraflı bir yaklaşım benimsiyor, buna şu anda Çin'e uygulanan gümrük vergileri de dahil" ifadesini kullandı.

Psaki, Biden'ın Çin'in birçok alandaki ekonomik istismarlarını durdurmak istediğinin altını çizerek, "Çin ile ilişkilerimize sabırlı bir yaklaşım ile başlıyoruz" diye konuştu.

Çin'in git gide dünya için daha da tehlikeli bir hal aldığını belirten Psaki, "Pekin şu anda güvenliğimizi, refahımızı ve değerlerimizi ciddi şekilde zora sokuyor. Bu nedenle de ABD'nin Çin'e yeni bir yaklaşım benimsemesi gerekiyor" görüşünü paylaştı.

Rusya'ya Navalnıy'ı salıverme çağrısını yineledi

Rusya'da hafta sonu düzenlenen protestolara da dikkat çeken Psaki, Dışişleri Bakanlığının Rusya'ya muhalif Aleksey Navalnıy ve diğer siyasi tutukluları salıverme çağrısını yineledi.

Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşmeyi planlayıp planlamadığına ilişkin bir soru üzerine Psaki, "Şu anda böyle bir görüşme öngörümüz yok ancak Biden bu hafta Avrupa'dan ve diğer bölgelerden birçok lider ile telefon görüşmesi yapacak" bilgisini paylaştı.

Biden, COVID-19 seyahat kısıtlamalarını tekrar getirecek

Psaki, Donald Trump'ın görevden ayrılmadan önce imzaladığı ve 26 Ocak'tan itibaren Schengen ülkeleri, İngiltere, İrlanda ve Brezilya'dan gelen yabancı ülke vatandaşlarına yönelik COVID-19 nedeniyle uygulanan yasakların kaldırılması kararını da uygulamayacaklarını kaydetti.

Biden'ın pandeminin bu kadar ciddi olduğu bir dönemde yasakların sürmesi gerektiğine inandığını vurgulayan Psaki, bu listeye Güney Afrika'nın da ekleneceğini ve bugün Biden'ın bir kararname imzalayacağını aktardı.

Psaki ayrıca, hava yoluyla ABD'ye gelen herkesten son 72 saat içinde yapılmış negatif test sonucu isteneceğini belirtti.