Trump ve Şi toplantısı Busan'da başladı

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının ardından dünyanın gözü Güney Kore'de gerçekleşen Trump-Şi buluşmasındaydı.

İki lider Türkiye saatiyle 5.00'te Busan kentinde biraraya gelerek tokalaştı, ardından toplantı salonuna geçti. Salonda basına kısa açıklamalarda bulunan liderler toplantıya dair olumlu beklentilerini dile getirdi.

ABD Başkanı Trump halihazırda birçok noktada ön anlaşmaya vardıklarını ifade etti, bunun üzerine yeni anlaşmaların yapılacağını söyledi.

Çin devlet başkanı Şi de ticaret heyetlerinin mutabakata vardığını ifade etti. ABD ve Çin'in dostane ilişkilere sahip olması gerektiğine değindi.

İki lider; gümrük tarifeleri, nadir toprak elementleri, teknoloji kısıtlamaları ve bölgesel güvenlik gibi stratejik konuları görüşecek.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında bir ticaret anlaşması imzalanması bekleniyor.