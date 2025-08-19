Trump, Ukrayna'nın NATO'nun asla bir parçası olmayacağını yineledi

Fox News'e konuşan Trump, dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle Beyaz Saray'da Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmaya dair yaptıkları görüşmeye dair değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Zelenskiy'ye ilişkin şaşırdığı konulara dair soruya, "Belki düşündüğümden daha iyi anlaşmaları olabilir." yanıtını verdi.

Avrupalı liderlerin ABD'ye saygı duyduğunu, bir yıl önce durumun böyle olmadığını belirterek Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek istediklerini yineleyen Trump, Putin ve Zelenskiy'nin olası görüşmesine ilişkin, "Önce bir ikisi bir araya gelsinler. Tam olarak arkadaş sayılmazlar." dedi.

Trump, dün Putin ile telefonda görüştüğünü ve "bir şeyleri başarmaya az kaldığını" ifade ederek, sonlandırmaya çalıştığı savaşların en zorunun Rusya-Ukrayna Savaşı olduğunu savundu.

Putin ile Avrupalı liderlerin önünde görüşmediğini çünkü "aralarında pek sıcak ilişkiler" olmadığını kaydeden Trump, "Umarım Başkan Putin iyi davranır. Olmazsa zor bir durum olacak. Umarım Zelenskiy yapması gerekeni yapar. Onun da (barış konusunda) biraz esneklik göstermesi gerekiyor." dedi.

Trump, bu savaş hakkında "Başlatılmaması gereken bir savaş bu. Bunu yapmazsınız. Kendi boyutunuzun 10 katı olan bir ülkeye karşı çıkmazsınız, çok fazla para da aldılar." diye konuştu.

"(Ukrayna), NATO'nun bir parçası olmayacak"

Ukrayna sınırını savunmak için ABD askerlerinin sahada olmayacağı konusunda güvence verip veremeyeceğine ilişkin soruya Trump, "Benim güvencem var, ben Başkanım. Ben sadece insanların öldürülmesini durdurmaya çalışıyorum." yanıtını verdi.

Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerinde sorumluluğun büyük kısmını üsteleneceğini dile getiren Trump, "Onlar (Ukrayna), NATO'nun bir parçası olmayacak." dedi.

Trump, Beyaz Saray'daki toplantıya katılan liderlerden birinin "bir iki ay içinde tekrar buluşma" önerisi sunduğunu aktararak "Ben de dedim ki, 'bir ay ya da iki ay mı? Bir ya da iki ayda 40 bin kişi daha ölecek, bunu bu gece yapmanız lazım.' Gerçekten de Başkan Putin'i aradım, Başkan Zelenskiy ile bir görüşme ayarlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Trump, Avrupa liderlerinin bu savaşla ABD'den çok daha fazla meşgul olduklarını ve ülkelerini yönetmeye geri dönmek istediklerini belirterek, "(Ukrayna için) Bir tür güvenlik sağlanacak. Ama bu NATO olamaz, bu asla ve asla gerçekleşmeyecek bir şey." dedi.

Washington'da Ulusal Muhafızların görevlendirilmesi

Trump, güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla ilan ettiği "kamu güvenliği acil durumu" kapsamında yüzlerce Ulusal Muhafız görevlendirdiği başkent Washington'ın birkaç gün içinde çok daha güvenli hale gelmeye başladığının ifade etti.

Washington sokaklarında insanların artık çok daha rahat şekilde gezebildiğini savunan Trump, ülke sınırlarının da çok daha güvenli hale geldiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmiş, toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.

Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.