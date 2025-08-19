Parçalı Bulutlu 30.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.08.2025 14:39

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 62 bin 64'e çıktı

İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 60 artarak 62 bin 64'e yükseldi.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 62 bin 64'e çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 60 ölü ve 343 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 10 bin 518 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 44 bin 532 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Gazze'de İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana 1996 kişinin öldürüldüğü, 14 bin 898 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Yardım almaya çalışırken son 24 saatte 31 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 197'sinin yaralandığı bilgisine yer verildi.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 3 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 112'si çocuk olmak üzere 266'ya yükseldiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 62 bin 64'e, yaralıların sayısının 156 bin 573'e ulaştığı bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor. 

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
BM: Gazze'nin her yerinde İsrail'in politikaları yüzünden açlık riski var
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:14
İçişleri Bakanlığından, Çankaya'da araç yakan kişiyle ilgili açıklama
15:57
Bakan Fidan, İngiliz ve Alman mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
15:55
Gazze'deki hükümet: İsrail saldırılarında 239 gazeteci hayatını kaybetti
15:36
İstanbul'da 7 milyon 896 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
15:49
Hastanelerde hijyen için QR kodlu yeni dönem
15:34
Bursa'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Su miktarı azalan Sapanca Gölü tedbirlerle korunmaya çalışılacak
Su miktarı azalan Sapanca Gölü tedbirlerle korunmaya çalışılacak
FOTO FOKUS
Gazze Mahkemesi Başkanı: Siyonist projenin amacı, Filistin halkının siyasi direnişini en aza indirmek
Gazze Mahkemesi Başkanı: Siyonist projenin amacı, Filistin halkının siyasi direnişini en aza indirmek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ