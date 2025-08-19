Parçalı Bulutlu 30.5ºC Ankara
Dünya
AA 19.08.2025 15:53

Gazze'deki hükümet: İsrail saldırılarında 239 gazeteci hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin hükümeti, 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırımın devam ettiği Gazze Şeridi'nde İsrail tarafından öldürülen gazeteci sayısının 239 olduğunu duyurdu.

Gazze'deki hükümet: İsrail saldırılarında 239 gazeteci hayatını kaybetti

Hükümetin Medya Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun saldırısında dün İslam Ali el-Kumi'nin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, "İsrail’in sürdürdüğü soykırım savaşının başlangıcından bu yana öldürülen gazetecilerin sayısı 239’a yükseldi." bilgisine yer verildi.

İsrail'in "Filistinli gazetecileri ve basın mensuplarını sistematik şekilde hedef aldığı" vurgulanan açıklamada, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Arap Gazeteciler Birliği ve dünyadaki tüm basın kuruluşlarının İsrail'in "planlı saldırılarını" kınaması istendi.

Uluslararası topluma ve ilgili kuruluşlara "İsrail’in suçlarını uluslararası mahkemelere taşıma, faillerini yargıya teslim etme, gazetecilerin korunması ve soykırımın sona erdirilmesi için ciddi ve etkili baskı yapma" çağrısında bulunuldu.

Öte yandan İsrail ordusu tarafından dün Gazze şehrinin güneyindeki Sabra Mahallesi'ne yapılan saldırıda öldürülen gazeteci İslam Ali el-Kumi, Şifa Hastanesinin önünde kılınan cenaze namazının ardından yakınları tarafından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

