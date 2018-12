ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den ABD askerlerini çekme kararına yönelik eleştirilere Twitter hesabından yanıt verdi.

Trump yaptığı paylaşımda , "Benim başkan olmadan önce DEAŞ ile dolu bir karmaşa olan Suriye'de yaptıklarımı Donald Trump'tan başkası yapmış olsaydı ulusal kahraman olurdu. DEAŞ neredeyse bitti, biz DEAŞ kalıntıları ile mücadele ederken askerlerimizi aileleri ile birlikte olmaları için yavaşça geri getiriyoruz." değerlendirmesine yer verdi.

If anybody but Donald Trump did what I did in Syria, which was an ISIS loaded mess when I became President, they would be a national hero. ISIS is mostly gone, we’re slowly sending our troops back home to be with their families, while at the same time fighting ISIS remnants...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 Aralık 2018

Suriye'den çekileceğini 2016 başkanlık kampanyasında dile getirdiğini ifade eden Trump, şöyle devam etti:

"Suriye'den ve başka yerlerden çekilme konusunda kampanya yapmıştım. Şimdi çekilmeye başlayınca yalan haber medyası ya da benden önce işini yapamamış bazı başarısız generaller benden ve işe yarayan taktiklerimden şikayet etmeyi seviyorlar. Sadece yapacağımı söylediğim şeyleri yapıyorum ancak sonuçlar olacağını söylediğimden çok daha iyi oldu."

...I campaigned on getting out of Syria and other places. Now when I start getting out the Fake News Media, or some failed Generals who were unable to do the job before I arrived, like to complain about me & my tactics, which are working. Just doing what I said I was going to do! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 Aralık 2018

Başkanlık yarışında ABD'nin sonu olmayan savaşlarını bitireceğine dair söz verdiğini hatırlatan Trump, "Sonu olmayan savaşlara karşı da kampanya yaptım. Hatırlayın, Amerika'da muazzam kuvvetlerimizi zaferle eve geri getiriyorum ve kötü basınla baş edeceğim diyebilecek tek kişi benim. Şikayet edenler yıllarca başarısız olmuş yalan haber ve sahte uzmanlardır. Sonu olmayan savaşlarda kalsaydım da memnun olmayacaklardı." görüşünü savundu.

I am the only person in America who could say that, “I’m bringing our great troops back home, with victory,” and get BAD press. It is Fake News and Pundits who have FAILED for years that are doing the complaining. If I stayed in Endless Wars forever, they would still be unhappy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 Aralık 2018

Kaynak: AA