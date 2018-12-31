Pakistan ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hint askerlerinin iki ülke arasındaki Keşmir Kontrol Hattı'nda açtığı ateş sonucu 1 sivil kadın vatandaşın öldüğü, aralarında 2 kadın ve 3 çocuğun olduğu 9 sivilin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, Pakistan askerlerinin, sivillerin saldırıya uğradığı noktalarda Hindistan askerlerine karşılık verdiği ifade edildi.

Yerel bir hastanede tedavi gören yaralı çocukların fotoğrafları paylaşıldı.

Pakistan emniyet yetkilisi Raja Shahid, Hindistan tarafını çatışmayı başlatmakla suçlayarak, iki tarafın birkaç saat boyunca çatıştığını söyledi.

Pakistanlı yetkililer, sınırdaki Aathmuqam kasabasında halkın güvenli yerlere kaçtığını söyledi.

Yerel bir doktor olan Bilal Akbar, çatışma nedeniyle kasabanın merkez hastanesinin hasar gördüğünü aktardı.

Askeri kaynaklar, yerel bir hastanede tedavi gören yaralı çocukların fotoğraflarını basınla paylaştı.

Hindistan ordusu olayı reddetti

Olayı reddeden Hindistan ordusu ise Pakistan kontrolündeki Keşmir tarafından sınırı geçtiği ileri sürülen kişilerce düzenlenen bir saldırı girişiminin bertaraf edildiğini iddia ederek, "Pakistan askeri olması muhtemel" 2 kişinin öldürüldüğünü belirtti.

Hint makamları sınırı ihlal ettiği ileri sürülen kişilerin "Pakistan ordusunun muharebe üniformalarını giydiğini ve Pakistan ordusuna ait üs noktalarından açılan yaylım ateşiyle korunduğunu" iddia etti.

Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir ile Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir bölgelerini ayıran kontrol hattında taraflar arasında zaman zaman çatışmalar çıkıyor.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947 yılında Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir’i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı.

Cammu Keşmir, şu anda Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948’den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Kaynak: AA