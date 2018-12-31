IMF verilerine göre dünyanın en güçlü 5. ekonomisi ve başkenti Londra, dünyanın en büyük finans merkezlerine ev sahipliği yapıyor. Ancak bu durum İngiltere'de yaşayan her 5 kişiden birinin evsiz olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

İngiltere'de yoksulluk sınırının altında yaşayanların ve evsizlerin sayısı her geçen yıl artıyor.

Evsizlik üzerine çalışan yardım derneği Shelter'agöre İngiltere'de evsiz sayısı geçen yıla göre yüzde 4 artarak 320 binin üzerine çıktı.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS) açıkladığı verilere göre ise, 5 yılda ülkede evsiz ölümleri yüzde 24 arttı. Verilere göre 2013-2018 yıllarında ülkede toplam 2 bin 627 evsiz hayatını kaybetti. 2013’te hayatını kaybeden evsizlerin sayısı 482 iken, bu sayı 2017’de 597’ye yükseldi.

Londra, evsiz ölümlerinin en çok meydana geldiği kent oldu.

Erkeklerin ortalama ömrünün 76, kadınların 81 olduğu ülkede, evsiz erkeklerin ortalama ömrünün 44, evsiz kadınların ise 42 olduğu belirtildi.

Hükümetin 2027 hedefi

İngiliz hükümeti evsizlikle mücadele için 1 milyar 200 milyon sterlin kaynak ayırırken, ülkedeki evsizliği 2027 yılına kadar bitirmeyi amaçladığını açıklamıştı.

Sivil toplum kuruluşlarının verilerine göre, İngiltere’de 4 bin 751 kişi sokakta yatıyor. Kabine ve parlamento yerleşkelerinin bulunduğu Londra’nın Westminster ilçesinde yaklaşık 260 kişinin sokakta uyuduğu tahmin ediliyor.

Ülkede yaklaşık 80 bin aile ise belediyelerin sağladığı geçici barınaklarda yaşıyor. Bu mekanlar tek gecelik yurtlar, hosteller, kadın sığınma evleri veya sosyal konutlar olabiliyor.

Ülkede bir arkadaşının veya akrabasının yanında sığınarak yaşayan “gizli evsizlerin” sayısının ise 3 milyondan fazla olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: TRT Haber