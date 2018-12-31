Fransa’da 1 Mayıs olayında gösterici tartaklayan Cumhurbaşkanlığı çalışanı ve Macron’un eski yakın koruması Alexandre Benalla’nın adı yeni bir skandala daha karıştı.

Fransa’nın önde gelen gazetelerinden Le Monde, 1 Mayıs gösterileri sırasında eylemcilere karşı şiddete başvurduğu ortaya çıkan Alexandre Benalla’nın bu sebeple görevden uzaklaştırıldığı, görevden alınmış olmasına rağmen diplomatik pasaportuyla halen seyahat etmeye devam ettiğini iddia etti.

Paris Başsavcılığı, diplomatik pasaportlarıyla ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler nedeniyle temmuz ayında ülkede skandala neden olan eski Cumhurbaşkanlığı çalışanı Alexandre Benalla ile ilgili olarak yeni bir soruşturma başlattı.

Muhalefet açıklama bekliyor

Skandala yol açan şiddet haberleri üzerine görevden alınan Benalla’nın niçin elinde hala bu pasaportları bulundurduğu, ayrıca yeni faaliyetleri çerçevesindeki iş seyahatlerinde bu pasaportları gerçekten kullanıp kullanmadığı soruları gündeme bomba gibi düştü. Muhalefet partileri hükümetten ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan gerçeklerin ortaya çıkarılmasını istedi.

Cumhurbaşkanlığı konuyla ilgili olarak ilgili makamlardan herhangi bir bilgi alınmadığı yönünde açıklamada bulunurken, cuma günü Le Journal du Dimanche gazetesine konuşan Benalla, Meclis ve Senatoda kurulan soruşturma komisyonlarında verdiği ifadelerde açıkladığı şekilde pasaportları Elysee Sarayı’ndaki odasına bıraktığını ve pasaportların kendisine bir Cumhurbaşkanlığı çalışanı tarafından ekim ayında iade edildiği, ayrıca halihazırda yürütmekte olduğu yeni faaliyetleri için Cumhurbaşkanlığından hiçbir destek almadığına dair bir açıklamada bulundu.

Hakkında soruşturma başlatıldı

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Benalla’dan pasaportların iadesinin temmuz ve eylül aylarında istendiğini, Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın gelişmeler üzerine Savcılığa başvuruda bulunduğunu bildirdi. Senato soruşturma komisyonu üyelerinin Benalla’nın temmuz ayında yaptığı açıklamaların son günlerde basına yansıyan bilgilerle karşılaştırılacağı yönünde açıklamalarda bulunduğu kaydedilirken, Paris Başsavcılığının “Güveni kötüye kullanma” suçlamasıyla Benalla hakkında soruşturma başlattığı açıklandı.

"10 Afrika ülkesine ‘danışmanlık’ yapıyor"

Le Monde gazetesi ve Mediapart haber sitesinin haberlerine göre, Alexandre Benalla yaklaşık 10 Afrika ülkesine ‘danışmanlık’ yapıyor. Yeni faaliyetleri çerçevesinde kasım ve aralık aylarında diplomatik pasaportlarıyla bazı Afrika ülkelerine seyahatte bulunduğu iddia ediliyor.

Kaynak: AA, İHA