2019’in son saatlerinin yaşandığı bugün dünyanın dört bir yanında yeni yıl için nefesler tutuldu. Yeni yıla ise her zamanki gibi Kiribati’nin ardından ilk Yeni Zelanda girdi. Yeni Zelanda, 2019’un ilk dakikalarına TSİ 14.00’da havai fişek gösterisi ile ’merhaba’ dedi. Güney yarım kürede bulunan ve yaz mevsimini yaşayan Yeni Zelanda, Auckland kentinde bulunan Sky Tower’da gerçekleştirilen havai fişek gösterileri ile 2019’e giren ilk ülke oldu. Yeni Zelanda’da binlerce kişi yeni yılın ilk anlarında dakikalarca süren havai fişek gösterini coşku ile izledi.

2019’in son saatlerinin yaşandığı bugün dünyanın dört bir yanında yeni yıl için nefesler tutuldu.

Yeni yıla ise her zamanki gibi Kiribati’nin ardından ilk Yeni Zelanda girdi. Yeni Zelanda, 2019’un ilk dakikalarına Türkiye saatiyle 14.00’da havai fişek gösterisi ile ’merhaba’ dedi.

Güney yarım kürede bulunan ve yaz mevsimini yaşayan Yeni Zelanda, Auckland kentinde bulunan Sky Tower’da gerçekleştirilen havai fişek gösterileri ile 2019’e giren ilk ülke oldu. Yeni Zelanda’da binlerce kişi yeni yılın ilk anlarında dakikalarca süren havai fişek gösterini coşku ile izledi.

Yeni Zelanda'nın ardından ise 2019'u karşılayan ülke Avustralya oldu. Sydney'de de havai fişek gösterileri düzenlendi.

Ülkenin iki büyük kenti Sydney ve Melbourne başta olma üzere tüm eyalet başkentlerinde düzenlenen yeni yılı karşılama törenlerinde çeşitli gösterilerin yanı sıra atılan onlarca ton havai fişek renkli görüntülerin oluşmasına neden oldu.

Çin Halk Cumhuriyeti’ne bağlı özel yönetim bölgesi Hong Kong’da da yeni yıl coşkuyla karşılandı.

Endonezyalılar ise yeni yılı başkent Cakarta'da düzenlenen etkinliklerle kutladı.

Kaynak: TRT Haber, İHA