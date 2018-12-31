Hinsitan'daki Purvanchal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Raja Ram Yadav, üniversite etkinliğinde yaptığı konuşmayla ülkede şok etkisi yarattı.

Okulda çıkan kavgalarla ilgili konuşan Yadav, "Eğer bu üniversitenin öğrenciyseniz, bana asla ağlayarak, şikayet ederek gelmeyin. Bunun yerine, eğer arkadaşlarınızla kavga ederseniz, onları dövün, mümkünse öldürün. Biz daha sonra icabına bakarız." dedi.

Hindistan'da suç oranının en yüksek olduğu bölgelerden biri olan Uttar Pradesh'de konuşan Yadav'ın açıklamaları tepki çekti.

Uttar Pradesh Bakanlar Kurulu üyesi Sidharth Nath Singh, Yadav'ın açıklaması üzerine yaptığı açıklamada "Bu yanlıştı. Yadav, böyle yorumlar yapamaz. Öğrencilere barışı öğretmeli. Böyle bir zihniyetin bu pozisyonunda kalmaya hakkı yoktur. Umarım hakkında gerekli adımlar atılır" dedi.

Kaynak. Reuters