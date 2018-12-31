Yurtdışında en çok Türk'ün yaşadığı ülke Almanya'nın Duisburg kenti, çirkin bir saldırıya sahne oldu. İnşaat halindeki caminin dış cephesi ırkçı ifadeler içeren yazılarla kirletildi.

Çirkin saldırı, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı tarafından yaptırılan Mevlana Külliyesi içindeki camiye yapıldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, sosyal medya hesabından saldırıyı kınadı.

İnşaat hâlindeki bir ibadethaneye bile tahammülü olmayanlar bugün Duisburg Mevlana Camii’ni hedef aldı. Fail ya da faillerin en kısa sürede tespit edilmelerini temenni ediyor, cami cemaatimize de geçmiş olsun diyorum. pic.twitter.com/HrZQRsVf8O — Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) 30 Aralık 2018

Cami Derneği'nde de açıklama geldi.

“Saldırı bizi yıldırmayacak. Biz bu toplumun bir parçasıyız ve hak ettiğimiz yeri alacağız buna da kimse mani olamaz” denildi.

Kaynak: TRT Haber



