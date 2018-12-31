Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova’da casusluk yaptığından şüphelenilen bir ABD vatandaşının 28 Aralık'ta gözaltına alındığını açıkladı.
Açıklamada ABD vatandaşına dava açıldığı bilgisine de yer verildi.
Kaynak. Reuters
Rusya Federal Güvenlik Servisi, bir ABD vatandaşının ajanslık yaptığı şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova’da casusluk yaptığından şüphelenilen bir ABD vatandaşının 28 Aralık'ta gözaltına alındığını açıkladı.
Açıklamada ABD vatandaşına dava açıldığı bilgisine de yer verildi.
Kaynak. Reuters