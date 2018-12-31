Geçen haziran ayında, Gazze'nin doğu sınırındaki işgal karşıtı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahale eden İsrail askerleri, Filistinli gönüllü hemşire Razan Eşref en-Neccar'ı şehit etti.

ABD merkezli The New York Times gazetesi, genç hemşirenin ölümünden sonra başlattığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Araştırmada, Razan'ın öldüğü gün gazeteciler, sağlık görevlileri ve göstericiler tarafından çekilen binlerce fotoğraf karesi ve video incelenerek, adli mimarlar ile bölge haritası çıkarıldı ve üç boyutlu analizler yapıldı. Ayrıca balistik tekniği (mermi hareketi) ve adli tıp raporları incelendi. 30'dan fazla tanık ile konuşuldu.

Analizler, ne Razan'ın ne diğer sağlık görevlilerinin ne de çevredeki herhangi birinin İsrail personeline herhangi bir tehdit oluşturduğu sonucunu ortaya koydu. Ancak The Times'ın bulduğu, Razan'ı öldüren merminin, bir İsrailli keskin nişancı tarafından ateşlendiği açıklanmıştı.

The New York Times, haberinde İsrail'in portestocularla savaşmak için "trajik sonlarla biten öldürücü bir güç" kullandığını yazdı. İsrail askerlerinin gösteriler sona erdikten sonra dahi, sınırdan uzakta duran barışçıl göstericilere ateş açmaya devam ettikleri belirtildi.

Haberde, Razan'ın öldürüldüğü gün de benzeri bir olay yaşandığı aktarıldı. O gün ilk saldırıda, göstericilerin sınırdaki çitlerin 100 metre uzağında durduğu gösterildi.

İkinci saldırı ise daha uzakta, göstericiler çitlerden 200 metre uzakteyken yaşandı. Olaylar burdaki saldırının ardından daha da şiddetlendi.

3. olay ise haritada gösterilen ilk yardım alanında meydana geldi. İsrailli keskin nişancıların saldırısı sonrası sınırdan uzaktaki kalabalığın arasına giden sağlık görevlileri, oradaki yaralılara yardım etmeye başladı.

Sosyal medya sitesi Facebook'taki canlı videolarda da sağlık görevlilerinin o esnada sınırdan uzakta oldukları görüldü.

Sağlık görevlilerinin çalıştığı sırada saldırı yeniden başladı. 3 sağlık görevlisi Muhammed, Rami ve Razan, kurşunların hedefi oldu. Saha kliniğine kaldırılan Razan, tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Adli Mimari Araştırma Ajansı ile çeşitli kameralar aracılığıyla protesto alanı 3 boyutlu olarak yeniden oluşturuldu. Sağlık görevlileri beyaz, hayatını kaybeden Razan ise turuncu renkle işaretlendi.

Aynı kurşunla yaralanan Razan ve Rami'nin olduğu alan, turuncu bir çizgiyle işaretlendi ve merminin geldiği alanın uzağında, İsrail askerinin karşısında durdukları belirlendi. Aynı mermi, iki sağlık görevlisini yaraladı ve birini öldürdü.

Ancak saldırı sırasında, çitin 100 metre ilerisine kadar ne bir gösterici ne de bir tehdit unsuru bulunuyordu.

"Formam temiz ve kıymetli insanların kanıyla boyandı"

Filistinli sağlık görevlisi Razan Neccar, Filistinlilerin geri dönüş hakkını vurgulamak amacıyla sürdürdüğü eylemde onlara sonuna kadar destek olacağını dile getirerek, "Bu görevin bir kadın için kolay olmadığını biliyorum ancak yaralılara ve zor durumda olanlara yardım etmek için girdiğim bu yolu tamamlamaya kararlıyım" demişti.

Neccar, sahadaki çalışmasını aylar sürse de bırakmayacağını vurgulayarak, "Formam temiz ve kıymetli insanların kanıyla boyandı. Ben bununla şeref duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: The New York Times