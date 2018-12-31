Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat, Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezzaz ile birlikte sendikalarla yapılan bir toplantıya katılmak için toplantının yapılacağı binaya girişinde İsrail bayrağını çiğnedi.

Sözcünün İsrail bayrağını çiğnediği fotoğrafın sosyal medyada yayılmasının ardından İsrail’den tepkiler geldi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklamayla olayı kınadı ve Ürdün'ü protesto etti. Açıklamada, Ürdün Büyükelçisi'nin çağrılarak protestonun iletildiği ve açıklama talep edildiği belirtildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı ise, Ürdün’ün İsrail’le yapılan barış anlaşmasına saygı duyduğunu ve Guneymat’ın resmi bir toplantıya katılmak için binanın ana girişini kullandığını açıkladı.

"Saygı duyulmadığının gösterilmesi için girişe konuldu"

Sendika temsilcileri, İsrail bayrağının insanların çiğnemesi ve saygı duyulmadığının gösterilmesi için yıllar önce bina girişine konulduğunu söyledi.

Kaynak: Reuters