2018'in Temmuz ayında Helsinki'de bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Ukrayna arasında Azak Denizi'nde yaşanan gerilimin ardından bir daha görüşmedi. Arjantin'deki G20 zirvesinde yapılması planlanan zirve ABD tarafından iptal edildi.

Kremlin'den yapılan "görüşmeye açığız" mesajlarından sonra Putin de Trump'a yazdığı yeni yıl mektubunda, daha fazla diyalog için hazır olduklarını söyledi.

Kremlin mektubun detaylarıyla ilgili açıklamasında, "Vladimir Putin, (Rusya - ABD) ilişkilerinin stratejik istikrar ve uluslararası güvenlik sağlamada en önemli faktör olduğunu vurguladı." dedi.

Kaynak: Reuters