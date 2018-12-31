ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık kararnamesiyle aralarında Yemen’in de bulunduğu 6 Müslüman ülkeye getirdiği seyahat yasağı Oakland’da tedavi gören 2 yaşındaki Yemenli Abdullah’ı annesinden ayırmıştı.
Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), 2 yaşındaki Yemenli Abdullah’ın Oakland’da tedavi gördüğü UCSF Benioff Çocuk Hastanesi’nde hayatını kaybettiğini duyurdu.
Genetik beyin rahatsızlığı yaşayan Abdullah’ın cuma günü hayatını kaybettiği açıklandı. Abdullah’ın durumunun kötüleşmesiyle baba Ali Hasan, 5 ay önce oğlunu tedavi ettirmek için Kaliforniya’ya götürmüştü.
Vize alamayan anne Şeyma, oğlundan ayrı kalmak zorunda kalmıştı. 2 yaşındaki oğlunu görmeye gidemeyen Yemenli anne için uluslararası tepkiler üzerine özel izin çıkarılmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık kararnamesiyle aralarında Yemen’in de bulunduğu 6 Müslüman ülkeye getirdiği seyahat yasağıyla sebebiyle aylarca oğlundan ayrı kalan anne Shaima ve eşi Hasan, “Kalbimiz kırıldı. Bebeğimize, hayatımızın ışığına veda etmek zorunda kaldık.” dedi.
Kaynak: TRT Haber, İHA