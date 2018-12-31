Amerika Birleşik Devletleri'nde, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Başkan Donald Trump ile Suriye'den çekilme konusunu görüştü.

Daha sonra bir sosyal medya mesajıyla görüşmeye ilişkin açıklamalar yaptı.

Suriye'den çekilmeye ilişkin üç madde sıraladı, "DEAŞ tamamen yok edilecek", "İran boşalan yerlere yerleşmeyecek" ve "Kürt müttefiklerimiz korunmuş olacak" diyerek, Başkan Trump'ın bu 3 madde konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Washington Büyükelçisi Kılıç'tan tepki

Bu mesajın ardından Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Graham'ın "Kürt müttefiklerimiz" ifadesine yine sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi.

Kılıç, "Sayın Senatör, Kürt müttefiklerimiz derken emimim ki YPG/PYD'ye atıfta bulunmuyorsunuz. YPG/PYD ile PKK arasında inkar edilemez emir komuta ilişkisini Washington'daki herkesten iyi siz biliyorsunuz ve aynı zamanda bunu kamuya siz ifşa ettiniz." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye kürtlerinin güvenliği için en büyük tehdit olduğunu belirten Kılıç, "Eğer ABD'nin Suriyeli Kürtler konusunda kaygısı varsa, Türkiye'nin gün gibi ortada yaptıklarını örnek alın. Biz, YPG/PYD'nin ve Suriye rejiminin kıyımından kaçan neredeyse 300 bin Suriyeli Kürt'e ev sahipliği yapıyoruz. Suriyeli Kürtlerin güvenliğini tehlikeye atacak olan şey, Başkan Trump'ın vizyoner kararının ardından atılacak adımlar değil, stratejik bir hata olarak YPG/PYD/PKK'ya şimdiye kadar verilen gereksiz asker destek olacaktır." dedi.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Trump ile görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın Suriye'deki Amerikan askerlerinin çekilme işleminin yavaşlatılması talimatı verdiğini belirtti.

Türkiye'nin güvenlik kaygılarına ilişkin olarak da Başkan Trump'ın Türkiye ile görüşeceğini belirterek, "Tampon bölge konusunda güvence verecek" dedi.

Kaynak: TRT Haber