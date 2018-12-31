Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin raporunda, 2018 yılındaki gözaltı sayısında ciddi bir artış olduğu ve Filsitinli ailelere yönelik baskıların arttığına dair açıklamalara yer verildi.

Sitematik cezalandırma politikası

Rapora göre İsrail, idari cezalar, hücre cezaları, ağır para cezaları ve tıbbi ihmalin yanı sıra mahkum ailelerinin yaşadıkları bölgeden göç ettirilmesi, yazışma ve ziyaret taleplerinin reddedilmesi ve eğitim haklarının engellenmesi gibi sistematik bir cezalandırma politikası güttü.

Raporda ayrıca, 2018 yılında İsrail Parlamentosu Knesset’in, Filistinli mahkumlar hakkında keyfi yasaları kabul ettirmek için, sağcı milletvekilleri arasında yarışa sahne olduğu da belirtildi.

5 bin 488 gözaltı

2018 yılında gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 5 bin 488 kişiye ulaştığı aktarıldı.

İsrail’in kadın, yaşlı, engelli veya çocuk dinlememeksizin gözaltı işlemi uyguladığı, bu yıl içerisinde bin 63 çocuk, 140 kadın, 6 milletvekili, 38 gazetecinin gözaltına alındığı belirtildi.

Raporda, İsrail mahkemeleri tarafından 988 idari gözaltı emri verildiği bilgisi de yer aldı.

Filistin’in hangi bölgesinde kaç gözaltı oldu?

Rapora göre İsrail işgali altındaki Batı Şeria, gözaltına alınanların sayısı itibarıyla ilk sırada yer aldı. Batı Şeria’da toplam 4 bin 495 gözaltı vakası gerçekleşti.

Kudüs’te toplam bin 803 gözaltı vakası gerçekleşirken, Gazze’de Büyük Dönüş Yürüyüşü ve Deniz Ablukasını Kırma Gösterileri sırasında 190 kişi gözaltına alındı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinliler

Rapora göre yaklaşık 22 İsrail hapishanesinde tutulan Filistinli sayısı 6 bin.

Hapishanede tutulan Filistinlilerin içerisinde 250 çocuk, 54 kadın, 8 milletvekili ve 27 gazeteci var.

Kaynak: Arab48