"Dışişleri Akademisi" adıyla 22 Ocak 1968'de kurulan, daha sonra "Dışişleri Eğitim Merkezi" diye anılan akademi, 8 yıl önce görev alanının genişletilmesiyle "Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığı" olarak yeniden yapılandırıldı.

Türkiye'nin dış ilişkilerinde, Türk dış politikasının ve konsolosluk hizmetlerinin yürütülmesinde görev alan bakanlık mensuplarının temel ve hazırlayıcı eğitimlerinin, stajlarının ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisinde farklı ülkelerin kariyer diplomatlarına yönelik eğitim programları da düzenleniyor.

Diplomasi Akademisi, bu yıl yabancı diplomatlara yönelik eğitimlerde daha çok yakın coğrafyaya odaklandı.

Irak, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Pakistan gibi yakın ülkelerin diplomatları Türkiye'de eğitim gördü.

Ayrıca Rusya Federasyonu ve Ukrayna ile bu yıl ilk kez diplomat değişim programları düzenlendi.

Diplomasi Akademisinde bu yıl ikili eğitimlerin yanı sıra düzenlenen çok taraflı eğitimler kapsamında da Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerine yönelik özel eğitim programı düzenlendi. Ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkelerinin diplomatlarına arabuluculuk eğitimi verildi. Türk Konseyi ülkelerinden genç diplomatlar da Diplomasi Akademisinde eğitim aldı.

Bu yıl ilk kez, Afrika Birliği sekreteryasına yönelik de eğitim programı düzenlendi. Malili diplomatlara müzakere teknikleri, Somalili diplomatlara genel diplomasi eğitimi verildi. Madagaskar'dan gelen diplomatlara yönelik de ilk kez eğitim düzenlendi.

Bu yıl akademide 393 yabancı diplomat eğitim aldı

Diplomasi Akademisince yabancı diplomatlara yönelik ikili ve çok taraflı eğitim programları kapsamındaki Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı, 1992'den bu yana düzenleniyor.

Farklı ülkelerden davet edilen genç diplomatların diplomasi yetenek ve becerilerinin geliştirmesine katkıda bulunma ve güncel Türk dış politikası ile uluslararası sorunlara ilişkin bilgilendirme hedefini taşıyan program, 5 kıtada 130'u aşkın ülkeyi kapsıyor.

Uluslararası Genç Diplomatlar Programı'nın 24'üncüsü, bu yıl 68 ülkenin katılımıyla yapıldı. Yabancı genç diplomatlar için Ankara'daki eğitim programının yanı sıra Kapadokya'da, Konya'da, Antalya'da ve İstanbul'da kültürel programlar düzenlendi.

Bu yıl Uluslararası Genç Diplomatlar Programı kapsamında 68, yabancı diplomatlara yönelik ikili programlar kapsamında ise 279 yabancı diplomata eğitim verildi.

Ankara'da düzenlenen eğitim programlarının yanı sıra Diplomasi Akademisinden bazı konuşmacılar Etiyopya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Kongo Cumhuriyeti'ne giderek de ders verdi.

Türkiye'de ve ilgili ülkelere gidilerek verilen eğitimler kapsamında 2018'de Diplomasi Akademisinin ders verdiği yabancı diplomat sayısı 393'e ulaştı.

506 personele hizmet içi eğitim

Diplomasi Akademisinden Türk diplomatlara yönelik eğitim programları kapsamında ise, 506 bakanlık personeli hizmet içi eğitim aldı.

Ayrıca bu yıl çeşitli kamu kurumlarında çalışan yaklaşık bin 700 kişi de Diplomasi Akademisince düzenlenen konferans ve seminerlere katıldı.

Uluslararası Genç Diplomatlar Programı

Diplomasi Akademisi tarafından program kapsamında 1992'den bu yana Asya Pasifik bölgesinden 173, Orta Doğu'dan 97, Balkanlar, Orta ve Doğu Avrupa'dan 198, Afrika'dan 292, Avrupa'dan 39, Orta Asya ve Kafkasya'dan 335, Latin Amerika ve Karayipler'den de 117 yabancı genç diplomat olmak üzere toplam bin 251 diplomata eğitim verildi.

Geçen yıl ise toplam 397 yabancı diplomat, bakanlığın gerçekleştirdiği ikili ve çok taraflı eğitim programlarından faydalandı.

Programın katılımcılarına, uluslararası siyasi ve ekonomik konular, dünya gündeminde öne çıkan güncel gelişmeler, bölgesel gelişmeler, Türk dış politikası, Türkiye ekonomisi, Türk tarihi, kültürü, sanatı, mimarisi, müziği ve dili ile diplomatik beceriler, müzakere teknikleri, hitabet, liderlik, çatışma çözümü gibi alanlarda dersler veriliyor.

Dışişleri Bakanlığı mensupları, akademisyenler ve emekli büyükelçiler tarafından verilen derslerin yanı sıra program kapsamında Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtılması amacıyla Çorum-Hattuşaş, Kapadokya, Konya, Antalya ve İstanbul gibi illere de ziyaretler düzenleniyor.

Kaynak: AA