Trump: Putin'e sabrımız tükendi

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalına verdiği röportajda hem dış politika hem de ülke gündemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Röportajda Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili soruları yanıtlayan Trump, bölgede insansız hava araçlarının görüldüğüne dair bir soru üzerine Polonya'nın çatışma alanına "yakın olmaması gerektiğini" söyledi. Ardından ise "Putin'e sabrımız tükendi ve hızla tükeniyor" ifadelerini kullandı.

Bu sert çıkışın devamında ise Trump, "Ama tango yapmak için iki kişi gerekiyor. Putin yapmak istediğinde Zelensky'nin yapmaması şaşırtıcı. Şimdi Zelenskiy istiyor ve Putin bir soru işareti" diyerek barışın sağlanamamasını iki tarafa da bağladı. Putin ile her zaman harika bir ilişkisi olduğunu söyleyen Trump, Ukrayna'nın "çözemediği tek savaş" olduğunu da ekledi.

Kirk suikasti

Trump, Fox röportajında, yakın zamanda gerçekleşen Kirk suikastıyla ilgili de bilgi verdi. "Kirk suikastini gerçekleştiren şüpheliyi yakaladık sanıyorum" diyen Trump, zanlının polis karargahında olduğunu ve kimliğinin bugün açıklanacağını belirtti.

Zanlının bir papazın yardımıyla yakalandığını söyleyen Trump, “Umarım idam cezası alır” ifadesini kullandı. Suikastçının daha büyük bir ağın parçası olup olmadığı konusunda ise bir bilgisinin olmadığını da sözlerine ekledi.