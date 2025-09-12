Açık 27.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 12.09.2025 16:58

Trump: Putin'e sabrımız tükendi

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalına verdiği röportajda, Ukrayna savaşı konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı "sabırlarının tükendiğini" söyledi.

Trump: Putin'e sabrımız tükendi

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalına verdiği röportajda hem dış politika hem de ülke gündemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Röportajda Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili soruları yanıtlayan Trump, bölgede insansız hava araçlarının görüldüğüne dair bir soru üzerine Polonya'nın çatışma alanına "yakın olmaması gerektiğini" söyledi. Ardından ise "Putin'e sabrımız tükendi ve hızla tükeniyor" ifadelerini kullandı.

Bu sert çıkışın devamında ise Trump, "Ama tango yapmak için iki kişi gerekiyor. Putin yapmak istediğinde Zelensky'nin yapmaması şaşırtıcı. Şimdi Zelenskiy istiyor ve Putin bir soru işareti" diyerek barışın sağlanamamasını iki tarafa da bağladı. Putin ile her zaman harika bir ilişkisi olduğunu söyleyen Trump, Ukrayna'nın "çözemediği tek savaş" olduğunu da ekledi.

Kirk suikasti

Trump, Fox röportajında, yakın zamanda gerçekleşen Kirk suikastıyla ilgili de bilgi verdi. "Kirk suikastini gerçekleştiren şüpheliyi yakaladık sanıyorum" diyen Trump, zanlının polis karargahında olduğunu ve kimliğinin bugün açıklanacağını belirtti.

Zanlının bir papazın yardımıyla yakalandığını söyleyen Trump, “Umarım idam cezası alır” ifadesini kullandı. Suikastçının daha büyük bir ağın parçası olup olmadığı konusunda ise bir bilgisinin olmadığını da sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Donald Trump Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
Almanya, Rus Büyükelçi'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:54
Trump: Sokak olaylarının arkasında Soros'un olduğunu düşünüyorum
17:52
İletişim Başkanı Duran: Demokrasimize yönelik her türlü tehdidin karşısında durmaya devam edeceğiz
17:39
İBB yönetimi, toplu ulaşıma yüzde 30 zam talebinde bulundu
17:05
Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde altıncı toplantı yapıldı
17:08
“5 Ressam 1 Şehir: Canım İstanbul Sergisi” sanatseverlerle buluştu
16:52
Bakan Tunç: Darbe anayasasıyla yönetilmekten memnun değiliz
Türk Kızılay gönüllüleri ve OGM personeline ilk yardım eğitimi verildi
Türk Kızılay gönüllüleri ve OGM personeline ilk yardım eğitimi verildi
FOTO FOKUS
Navigasyona güvenen sürücü, dar sokakta sıkıştı
Navigasyona güvenen sürücü, dar sokakta sıkıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ