Açık 28ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.09.2025 16:13

Almanya, Rus Büyükelçi'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Almanya, Rus insansız hava araçlarının (İHA), NATO müttefiki Polonya'nın hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Rusya'nın Berlin Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Almanya, Rus Büyükelçi'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, çarşamba günü Rus İHA'larının NATO müttefiki Polonya'nın hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Rusya'nın Berlin Büyükelçisi Sergey Neçayev'in, Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada ise "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in, NATO hava sahasında Rus İHA'larını kullanma eylemleri tehlikeli ve kabul edilemez. Bu nedenle, Rus Büyükelçisi bugün Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. NATO, ittifak topraklarımızı ve güvenliğimizi savunmak için birlik içindedir." ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın Polonya hava sahasını ihlali

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığı, 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırısı sırasında Polonya hava sahasında "eşi benzeri görülmemiş" ihlallerin yaşandığını bildirmişti.

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı İHA'ları düşürdüğünü duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise "Ukrayna'daki tesislere yönelik yoğun saldırılar kapsamında Polonya topraklarındaki tesisler hedef alınmamıştır." ifadesine yer verilmişti.

Açıklamada, Rusya'nın olaya ilişkin Polonya tarafıyla istişarelerde bulunmaya hazır olduğu bildirilmişti.

ETİKETLER
Almanya İnsansız Hava Aracı (İHA) Rusya
Sıradaki Haber
AB, Rus kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımları uzattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:44
Bakan Işıkhan: Ülkemiz istikrarlı ilerleyişini sürdürmeye devam ediyor
16:42
Bakan Uraloğlu: Hazardağlı Yeni Nesil Kavşağı, modern ulaşım anlayışımızın göstergesidir.
16:38
Erdoğan: Yüz binlerce insanımızın acı çektiği o meşum günleri asla unutmayacağız
16:13
AB, Rus kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımları uzattı
16:10
ABD'nin, Filistin Devleti'nin tanınmaması için Japonya'ya çağrıda bulunduğu iddiası
16:05
TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınav sonuçları açıklandı
Balıkçıların tezgahlarında yeni sezonda en çok istavrit yer alıyor
Balıkçıların tezgahlarında yeni sezonda en çok istavrit yer alıyor
FOTO FOKUS
Navigasyona güvenen sürücü, dar sokakta sıkıştı
Navigasyona güvenen sürücü, dar sokakta sıkıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ