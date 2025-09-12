Açık 28ºC Ankara
Dünya
AA 12.09.2025 16:10

AB, Rus kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımları uzattı

Avrupa Birliği (AB), 2 bin 500'den fazla Rus kişi ve kuruluşa uyguladığı bireysel yaptırımları 6 ay uzatma kararı aldı.

AB, Rus kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımları uzattı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Rusya'ya yönelik yaptırımlarla ilgili açıklama yaptı.

"Rusya'ya uyguladığımız yaptırımları uzattık." ifadesini kullanan Kallas, Rusya'nın petrol satışlarına, tankerlerini içeren gölge filosuna ve bankalarına yönelik ek kısıtlamalar getirecek 19'uncu yaptırım paketi üzerindeki çalışmaları da tamamlamak üzere olduklarını belirtti.

Kallas, Rusya'nın savaşa ayıracağı mali kaynağı kısmaya devam edeceklerini bildirdi.

Bireysel yaptırımların süresi 15 Eylül'de sona eriyordu.

AB ülkelerinin aldığı karar doğrultusunda, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini tehdit edenleri hedef alan bireysel kısıtlayıcı tedbirler 6 ay uzatılmış oldu.

Bireysel yaptırımlar kapsamında 2 bin 500’den fazla Rus kişi ve kuruluşun banka hesapları dondurulmuş ve kişilere seyahat yasağı getirilmişti.

AB, ayrıca savaş nedeniyle şimdiye kadar, Rusya'ya yönelik 18 yaptırım paketini hayata geçirdi.

Bu çerçevede Rusya'ya, ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulanıyor.

Deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye gönderilmesine yönelik yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması yaptırımlar arasında bulunuyor.

Avrupa Birliği Rusya
