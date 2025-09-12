Açık 28ºC Ankara
Dünya
AA 12.09.2025 16:08

ABD'nin, Filistin Devleti'nin tanınmaması için Japonya'ya çağrıda bulunduğu iddiası

ABD'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Filistin Devleti'nin tanınmaması için Japonya'ya çağrıda bulunduğu iddia edildi.

ABD'nin, Filistin Devleti'nin tanınmaması için Japonya'ya çağrıda bulunduğu iddiası

Resmi Kyodo ajansının diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD, diplomatik kanallar aracılığıyla Tokyo hükümetine bir çağrı yaptı.

Söz konusu çağrıda ABD, "Filistin Devleti'ne karşı olduğunu ve Japonya'nın bu devleti, eylüldeki BM Genel Kurulunda tanımamasını" talep etti.

"Filistin Devleti'nin tanınmasının durumu daha da kötüleştireceği" kaydedilen çağrıda, Japonya'nın "Washington'la aynı fikirde olması" istendi.

ABD hükümetinden bir yetkili, Japonya'nın Filistin Devleti'ni tanıması durumunda "bunun ikili ilişkilerde önemli bir etki oluşturabileceğini" söyledi.

Haberde, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru hükümetinin, Filistin Devleti'nin tanınması konusundaki müzakerelerin son aşamasına geldiği aktarıldı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'un hafta içi Japon mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde "Filistin Devleti'nin tanınmasını" istediği kaydedilmişti.

İngiltere, Kanada, Fransa ve Avustralya dahil bazı ülkeler, yaklaşan BM Genel Kurulunda Filistin devletini resmen tanıma planlarını açıklamışlardı.

ABD Birleşmiş Milletler Filistin Devleti Japonya
