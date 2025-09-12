ABD Enerji Bakanı Wright: Füzyon enerjisini yakında elektrik üretiminde kullanacağız

İngiliz BBC kanalına konuşan Wright, "Yapay zeka ve ABD'deki ulusal laboratuvarlarla özel şirketlerde yürütülen çalışmalar sayesinde, gelecek 5 yıl içinde füzyon enerjisinden yararlanmanın birden fazla yolunu geliştirmiş olacağız." dedi.

Nükleer füzyon teknolojisinin 8 ila 15 yıl içinde dünya genelindeki elektrik şebekelerini besleyeceğine işaret eden Wright, bunun sera gazı emisyonlarının azaltılmasında kilit rol oynayacağını vurguladı.

Avrupa'nın Çin'e enerji bağımlılığı ABD'yi kaygılandırıyor

Bakan Wright, Avrupa'nın yenilenebilir enerji teknolojilerinde Çin'e olan bağımlılığından ciddi endişe duyduklarını dile getirdi.

Wright, "Çin, Avrupa'nın enerji sisteminde olup bitenleri kontrol edebilecek konuma geliyor." ifadesini kullandı.

İklim değişikliğine dair uyarıların gerçeği yansıtmadığını savunan Wright, temmuz ayında Enerji Bakanlığı tarafından yayımlanan ve "iklim değişikliğinin etkilerinin abartıldığı" yönündeki raporu desteklediğini vurguladı.

Söz konusu raporda, deniz seviyesinin yükselişinin hızlanmadığı, iklim modellerinin gelecekteki sıcaklık artışlarını abarttığı ve iklim değişikliğinin bitki büyümesini teşvik etmesi gibi faydalı yönlerinin göz ardı edildiği belirtilmişti.

Nükleer füzyon

Nükleer füzyon, iki hafif atom çekirdeğinin birleşerek daha ağır bir çekirdek oluşturduğu ve bu sırada büyük miktarda enerjinin açığa çıktığı bir süreç.

Güneş ve yıldızların enerjisini sağlayan bu süreç, güvenli ve verimli şekilde kullanılabildiğinde sınırsıza yakın, temiz ve düşük karbonlu enerji kaynağı olma potansiyeli bulunuyor.

Çoğu bilim insanı, tepkimenin gerçekleşebilmesi için atomların güneşten çok daha yüksek sıcaklıklara çıkarılması ve son derece karmaşık teknolojilerin geliştirilmesi gerektiği için küresel ölçekte füzyon santrallerinin hayata geçirilmesinin uzun yıllar alacağı görüşünü taşıyor.