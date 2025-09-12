Az Bulutlu 26.1ºC Ankara
Dünya
AA 12.09.2025 13:07

ABD Enerji Bakanı Wright: Füzyon enerjisini yakında elektrik üretiminde kullanacağız

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, yapay zekanın yardımıyla 5 yıl içinde nükleer füzyon tepkimesinden açığa çıkan enerjinin kullanılabilir hale geleceğini ve bu enerjinin küresel ölçekte elektrik şebekelerine 8 ila 15 yılda entegre edileceğini söyledi.

ABD Enerji Bakanı Wright: Füzyon enerjisini yakında elektrik üretiminde kullanacağız

İngiliz BBC kanalına konuşan Wright, "Yapay zeka ve ABD'deki ulusal laboratuvarlarla özel şirketlerde yürütülen çalışmalar sayesinde, gelecek 5 yıl içinde füzyon enerjisinden yararlanmanın birden fazla yolunu geliştirmiş olacağız." dedi.

Nükleer füzyon teknolojisinin 8 ila 15 yıl içinde dünya genelindeki elektrik şebekelerini besleyeceğine işaret eden Wright, bunun sera gazı emisyonlarının azaltılmasında kilit rol oynayacağını vurguladı.

Avrupa'nın Çin'e enerji bağımlılığı ABD'yi kaygılandırıyor

Bakan Wright, Avrupa'nın yenilenebilir enerji teknolojilerinde Çin'e olan bağımlılığından ciddi endişe duyduklarını dile getirdi.

Wright, "Çin, Avrupa'nın enerji sisteminde olup bitenleri kontrol edebilecek konuma geliyor." ifadesini kullandı.

İklim değişikliğine dair uyarıların gerçeği yansıtmadığını savunan Wright, temmuz ayında Enerji Bakanlığı tarafından yayımlanan ve "iklim değişikliğinin etkilerinin abartıldığı" yönündeki raporu desteklediğini vurguladı.

Söz konusu raporda, deniz seviyesinin yükselişinin hızlanmadığı, iklim modellerinin gelecekteki sıcaklık artışlarını abarttığı ve iklim değişikliğinin bitki büyümesini teşvik etmesi gibi faydalı yönlerinin göz ardı edildiği belirtilmişti.

Nükleer füzyon

Nükleer füzyon, iki hafif atom çekirdeğinin birleşerek daha ağır bir çekirdek oluşturduğu ve bu sırada büyük miktarda enerjinin açığa çıktığı bir süreç.

Güneş ve yıldızların enerjisini sağlayan bu süreç, güvenli ve verimli şekilde kullanılabildiğinde sınırsıza yakın, temiz ve düşük karbonlu enerji kaynağı olma potansiyeli bulunuyor.

Çoğu bilim insanı, tepkimenin gerçekleşebilmesi için atomların güneşten çok daha yüksek sıcaklıklara çıkarılması ve son derece karmaşık teknolojilerin geliştirilmesi gerektiği için küresel ölçekte füzyon santrallerinin hayata geçirilmesinin uzun yıllar alacağı görüşünü taşıyor. 

ABD Nükleer Enerji Elektrik
13:30
"Okula Hoş Geldin Şöleni" yarın Rami Kütüphanesi'nde düzenlenecek
13:34
Kremlin: Rusya-Ukrayna müzakerelerine ara verildi
13:25
İstanbul ve Ankara'da vergi müfettişlerine "rüşvet" operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
12:46
Düğün sonrası kavga: Kalabalığın üzerine aracını sürdü
12:43
Ekrem İmamoğlu'nun sahte diploma davası başladı
12:56
İşgalci İsrail ordusu Tulkerim’de bir günde 1000'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı
Mekanize piyadenin 'ufku gören' zırhlıları envantere girdi
Mekanize piyadenin 'ufku gören' zırhlıları envantere girdi
