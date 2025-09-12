İşgalci İsrail ordusu Tulkerim’de bir günde 1000'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı

Tulkerim Valisi Abdullah Kemil, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin perşembe gününden itibaren kente yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığını belirtti.

Kemil, baskınlarda 1000'den fazla Filistinlinin gözaltına alındığını, evlerin tahrip edildiğini ve kadınlar ile çocukların korku ve panik yaşadığını ifade etti.

Saldırıların 27 Ocak’tan bu yana süren İsrail operasyonlarının parçası olduğunu vurgulayan Kemil, "Amaç, halkımızın iradesini kırmak.” dedi.

Uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlere ve insan hakları kuruluşlarına çağrıda bulunan Kemil, İsrail’in “sistematik saldırılarının durdurulmasını ve Filistin halkına koruma sağlanmasını” istedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde 2 İsrail askerinin yaralanmasının ardından kenti sıkı kuşatma altına alan İsrail ordusu, evlerine baskın düzenleyerek arama yaptığı onlarca Filistinli genci gözaltına almıştı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Tulkerim'in güney ve doğu girişlerindeki demir kapıların yanı sıra güneydeki Cebbara Köprüsü kapısı ile doğudaki Annab Askeri Kontrol Noktası kapısını kapatarak araçların geçişini engelledi.

Kent merkezindeki dükkan ve kafelere baskın düzenleyen İsrail güçleri, dükkanlarda ve araçların içinde bulunan herkesi gözaltına alarak, Haduri Askeri Kontrol Noktası'nın kapısına giden caddeye doğru uzun kuyruklar halinde yürümeye zorladı.

İsrail askerleri, çok sayıda dükkana baskın düzenledikten sonra güvenlik kamerası görüntülerine de el koydu.

Kente daha fazla askeri araç ve buldozer konuşlandırılırken gözaltına alınan gençlerin sahada sorguya çekildiği aktarıldı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde, İsrail ordusuna ait zırhlı aracın üzerinden geçtiği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 İsrail askeri yaralanmıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, patlayıcının ordunun bölgede düzenlediği bir saldırı sırasında infilak ettiği belirtilmişti.

Patlayıcının infilak etmesi neticesinde bir askeri aracın hasar gördüğü, olayın ardından İsrail ordusunun kenti kuşatarak kontrol noktaları kurduğu kaydedilmişti.