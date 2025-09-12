Açık 28.1ºC Ankara
Dünya
AA 12.09.2025 14:20

Hollanda, 2026 Eurovision'a İsrail katılırsa katılmayacak

Hollanda, İsrail'in katılımına izin verildiği takdirde 2026 yılı Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacak.

Hollanda, 2026 Eurovision'a İsrail katılırsa katılmayacak

Hollanda kamu yayıncısı AVROTROS'tan yapılan açıklamada, "Gazze’de devam eden ciddi insani trajedi" gerekçesiyle İsrail’in mevcut durumda Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmasını savunamayacakları belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in katılımına izin verildiği takdirde 2026 yılı Eurovision Şarkı Yarışması'na Hollanda’nın da Slovenya, İspanya, İzlanda ve İrlanda gibi katılmayacağı ifade edildi.

Bu yıl yapılan yarışmada İsrail hükümetinin müdahalesinin kanıtlandığı aktarılan açıklamada, bunun Eurovision’un apolitik yapısına aykırı olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, “uluslararası bağımsız haberciliğin kasten engellenmesi ve çok sayıda gazetecinin yaşamını yitirmesi” nedeniyle basın özgürlüğünün ciddi şekilde ihlal edilmesinden büyük endişe duyulduğuna dikkat çekildi.

