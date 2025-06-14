Açık 18.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.06.2025 22:38

Trump, Putin ile İsrail-İran savaşının sona ermesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, "Putin de benim gibi İsrail-İran savaşının sona ermesi gerektiğini düşünüyor. Ben de ona, kendi (Ukrayna ile) savaşının sona ermesi gerektiğini söyledim." ifadesini kullandı.

Trump, Putin ile İsrail-İran savaşının sona ermesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını belirtti

Trump, Truth Social adlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Putin ile yaptığı telefon görüşmesini değerlendirdi.

Putin'in kendisinin doğum gününü kutladığını belirten Trump, telefon görüşmesinde İran'a yönelik konuştuklarını kaydetti.

Trump, "Putin de benim gibi İsrail-İran savaşının sona ermesi gerektiğini düşünüyor. Ben de ona, kendi (Ukrayna ile) savaşının sona ermesi gerektiğini söyledim." dedi.

Rusya-Ukrayna konusunda çok konuşmadıklarını aktaran Trump, "(Putin) Planlanan esir takaslarını yapıyor, her iki taraftan da çok sayıda esir derhal takas ediliyor." ifadesini kullandı.

ETİKETLER
Donald Trump Vladimir Putin İsrail İran
Sıradaki Haber
İsrail ordusu, İran'ın batısında füzeler ve fırlatma rampalarının bulunduğu yer altı deposunu vurduğunu açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:38
İsrail ordusu, İran'ın batısında füzeler ve fırlatma rampalarının bulunduğu yer altı deposunu vurduğunu açıkladı
21:57
İsrail'de İran saldırısıyla açıklanan olağanüstü hal kısıtlamaları uzatıldı
21:26
Emine Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
22:41
İsrail, İran'ın birçok şehrine hava saldırıları düzenliyor
21:17
NDK: Türkiye'deki radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış söz konusu değil
20:41
Lübnan konvoyu "Küresel Gazze Yürüyüşü"ne katılmak için yola çıktı
Saros Körfezi'nde batık tanka dalış yapan jandarma ekibi su altında pankart açtı
Saros Körfezi'nde batık tanka dalış yapan jandarma ekibi su altında pankart açtı
FOTO FOKUS
Aynı yerde 2 İETT otobüsü kazası: O anlar kamerada
Aynı yerde 2 İETT otobüsü kazası: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ