İsrail, İran'ın birçok şehrine hava saldırıları düzenliyor

Başkent Tahran’ın merkezinden şiddetli patlama sesleri duyuluyor. Hava sistemlerinin hedeflere karşılık verdiği görülüyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na yakınlığıyla bilinen Tesnim haber ajansına göre, İsrail, İran’ın birçok kentine yeniden şiddetli saldırılar düzenledi.

Tahran ve birçok şehirde patlama sesleri duyuluyor.



İran'ın hava savunma sistemi İsrail’in saldırılarına karşılık veriyor.https://t.co/iFY4OnOEMV pic.twitter.com/TsqPEgFPIS — TRT HABER (@trthaber) June 14, 2025

Buna göre, başkent Tahran, Hürmüzgan, Kirmanşah, Batı Azerbaycan, Loristan ve Huzistan eyaletlerinde hava savunma sistemleri devreye girdi ve patlama sesleri duyuldu.

İsrail ve İran karşılıklı saldırılara devam ediyor

İran Genelkurmay Sözcüsü: İsrail pişman olana kadar operasyonlara devam edeceğiz

Öte yandan İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Ebulfezl Şikarçi, İsrail’in İran’a yönelik saldırısı ve İran’ın verdiği cevap hakkında açıklama yaptı.

İran devlet televizyonuna konuşan Sözcü Şikarçi, İran lideri Ali Hamaney’in dünkü açıklamasında İsrail’i pişman edeceklerine yönelik açıklama yaptığını hatırlatarak, “Suçlu Siyonist pişman olana kadar operasyona devam edeceğiz.” dedi.

İran, İsrail'e verilen cevabın devamını değerlendirdi

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, "İsrail'e verilen cevabın devamı" ve ülke içindeki hazırlıkların değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirdi.

Hamshahrionline haber sitesine göre, toplantı İran'ın İsrail'e ilk saldırısı sonrası gerçekleştirildi.

Toplantıda, İsrail'e verilen cevabın devamı ve ülke içindeki hazırlıkların ele alındığı, İsrail'e karşı sürekli ve etkili yanıt verilmesi konusundaki önceki planların gözden geçirildiği belirtildi.

IRNA: İsrail saldırısında Mehrabad Havalimanı pistinde hasar meydana gelmedi

İran resmi haber ajansı IRNA, başkent Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'na saldırıya yönelik ayrıntıları paylaştı.

Saldırının araç ekipman binasının arkasında ve savaş jetlerinin hangar bölgesini hedef aldığı, pistler, ana binalar ve havalimanı tesisleri bölgesinde herhangi bir hasar meydana gelmediği belirtildi.

İran: İsrail'in askeri üsleri hedef alındı

Mehr Haber Ajansı, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan "Sadık Vaat-3" operasyonuna ilişkin ikinci yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, İran'a yönelik saldırının çıkış noktası olan askeri üslerin ve askeri ekipmanların üretildiği sanayi merkezleri ve diğer askeri hedeflerin başarıyla hedef alındığı öne sürüldü.

Uydu görüntüleri ve istihbarat dinlemelerine göre onlarca balistik füzenin stratejik hedeflere isabet ettiğine dikkat çekilen açıklamada. İsrail'in engelleme çabalarına rağmen, İran'ın yoğun füze saldırı dalgalarına karşı koyamadığı iddia edildi.

Tel Aviv'deki İsrail Savunma Bakanlığı'na yakın bir nokta İran füzesiyle vuruldu

İsrail ordu radyosunun haberinde, İran'dan atılan füzelerden birinin Tel Aviv'deki İsrail Savunma Bakanlığı'nın çok yakınına isabet ettiği ve bölgede füze saldırısı nedeniyle çıkan yangına müdahale edildiği belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, şu ana kadar 2'si ağır, 2'si de orta derecede olmak üzere 7 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan onlarca füzenin ülkeye fırlatıldığı ve hava savunma sistemlerinin bunları önlemek için çalıştığı vurgulandı.

İran'ın misilleme için fırlattığı füzeler nedeniyle İsrail genelinde sürekli alarmlar devreye giriyor.

İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail itfaiye ve kurtarma ekiplerinin Tel Aviv bölgesinde isabet alan üç yerde yangın söndürme çalışmaları yürüttüğü, halkı tahliye etmeye çalıştığı bildirildi.

İsrail ordu radyosu ayrıca, İran'dan İsrail'e 150'den fazla füze ateşlendiğini ve üçüncü dalga saldırıya karşı koymak için hazırlık yapıldığını aktardı.

İsrail ordusundan yapılan bir diğer açıklamada, şimdilik sığınaklardan çıkılabileceği ancak sığınıkların yakınlarında durulması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Öte yandan İsrail ordu sözcülüğünden, füzelerin isabet ettiği noktaların görüntüleri ve konum bilgilerinin internette paylaşılmaması "İran'ın bu kayıtları takip ederek saldırı kapasitesini artırabileceği" uyarısı yapıldı.