Lübnan konvoyu "Küresel Gazze Yürüyüşü"ne katılmak için yola çıktı

"Gazze ablukasını kırmak için onur konvoyu" adı verilen ve Lübnan'ın kuzeyindeki Halba'dan yola çıkan konvoy, önce başkent Beyrut'a geldi.

Burada başka aktivistlerin katıldığı konvoyun Suriye ve Ürdün üzerinden Mısır'a ulaşması bekleniyor.

Mısır'a gidip Küresel Gazze Yürüyüşü'ne katılacak konvoyda, 40'tan fazla aktivist bulunuyor.

Dünyanın dört bir tarafından aktivistler, Küresel Gazze Yürüyüşü için Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanmaya başlamıştı.

Gazze'deki ablukanın kırılması için yola çıkan aktivistler, 15 Haziran'da Refah Sınır Kapısı'na ulaşmayı hedefliyor.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, 11 Haziran'da Gazze Şeridi sınırına yakın olan Mısır'daki Ariş kenti ile Refah Sınır Kapısı'na ziyaretlerin ancak daha önceden alınacak resmi onaylarla mümkün olabileceğini bildirmişti.