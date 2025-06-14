İsrail'e dünyadan tepkiler: Netanyahu dünyayı savaşa sürüklüyor

İsrail’in İran’a yönelik saldırısının ardından dünya genelinden art arda açıklamalar geldi. En dikkat çekici tepki İspanya’dan geldi.

Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz, saldırıyı sert sözlerle kınadı, İsrail Başbakanı Netanyahu’yu hedef aldı.

“Gazze’deki soykırımdan İran’ı bombalamaya… Netanyahu, gerilimi tırmandırarak dünyayı savaşa sürüklüyor” dedi.

Diaz, İsrail’e karşı uluslararası yaptırımların devreye sokulması gerektiğini vurguladı.

Umman’dan Yeni Zelanda’ya küresel kınama

İsrail’in saldırısına tepki gösteren ülkeler arasında, İran ile nükleer müzakerelere aracılık eden Umman ve Katar’ın yanı sıra Japonya ve Yeni Zelanda da vardı.

Açıklamalarda, bölgede yeni bir savaşın tetiklenebileceğine dair kaygılar öne çıktı.

Irak: Hava sahamızı ihlal etti, BM harekete geçmeli

İsrail’in İran’a yönelik saldırısında Irak hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Bağdat yönetimi de tepki gösterdi. Irak hükümeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni harekete geçmeye çağırdı.

Rusya: Bu saldırı BM sözleşmesini ihlal ediyor

Rusya, İsrail’i “gerilimi kasıtlı şekilde tırmandırmakla” suçladı. Kremlin’den yapılan açıklamada, “İsrail’in İran’a saldırısı, Birleşmiş Milletler sözleşmesinin ihlalidir ve kabul edilemez” denildi.

Çin: Sonuçları ağır olur

Çin Dışişleri Bakanlığı da İsrail’in saldırısının bölgesel sonuçlarına dikkat çekti. Pekin, tüm tarafları itidale çağırdı.

NATO ve BM'den tansiyonu düşürme çağrısı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, özellikle ABD dahil tüm müttefiklerin gerilimi azaltmak için çalışmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise açık bir uyarıda bulundu: “Artık durma vakti. Barış ve diplomasi üstün gelmeli.”

İslam dünyasından ortak tepki: Uluslararası eylem çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını durdurmak için uluslararası eylem çağrısında bulundu. Pakistan da Müslüman ülkeleri, İsrail’e karşı birlik olmaya çağırdı.

Destek veren ülkeler de var

İsrail’in saldırısına tepki gösteren ülkelerin yanı sıra destek açıklamaları da geldi.

Almanya ve Çekya, İsrail’in kendini savunma hakkını savunarak, saldırıya destek verdi.