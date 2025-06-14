İsrail'e dünyadan tepkiler: Netanyahu dünyayı savaşa sürüklüyor

İsrail’in İran’a yönelik saldırısının ardından dünya genelinden art arda açıklamalar geldi. En dikkat çekici tepki İspanya’dan geldi.
Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz, saldırıyı sert sözlerle kınadı, İsrail Başbakanı Netanyahu’yu hedef aldı.
Diaz, İsrail’e karşı uluslararası yaptırımların devreye sokulması gerektiğini vurguladı.
İsrail’in saldırısına tepki gösteren ülkeler arasında, İran ile nükleer müzakerelere aracılık eden Umman ve Katar’ın yanı sıra Japonya ve Yeni Zelanda da vardı.
Açıklamalarda, bölgede yeni bir savaşın tetiklenebileceğine dair kaygılar öne çıktı.
İsrail’in İran’a yönelik saldırısında Irak hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Bağdat yönetimi de tepki gösterdi. Irak hükümeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni harekete geçmeye çağırdı.
Rusya, İsrail’i “gerilimi kasıtlı şekilde tırmandırmakla” suçladı. Kremlin’den yapılan açıklamada, “İsrail’in İran’a saldırısı, Birleşmiş Milletler sözleşmesinin ihlalidir ve kabul edilemez” denildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı da İsrail’in saldırısının bölgesel sonuçlarına dikkat çekti. Pekin, tüm tarafları itidale çağırdı.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, özellikle ABD dahil tüm müttefiklerin gerilimi azaltmak için çalışmasının hayati önem taşıdığını belirtti.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise açık bir uyarıda bulundu: “Artık durma vakti. Barış ve diplomasi üstün gelmeli.”
İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını durdurmak için uluslararası eylem çağrısında bulundu. Pakistan da Müslüman ülkeleri, İsrail’e karşı birlik olmaya çağırdı.
İsrail’in saldırısına tepki gösteren ülkelerin yanı sıra destek açıklamaları da geldi.
Almanya ve Çekya, İsrail’in kendini savunma hakkını savunarak, saldırıya destek verdi.