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Dünya
AA 14.06.2025 19:15

İran'da binlerce kişi İsrail ve ABD'yi protesto ederken "intikam, intikam" sloganları attı

İran'da bugün yapılması planlanan dini bayramlardan Gadir-i Hum kutlamaları İsrail'in sivil yerleşim yerlerini de hedef alan saldırıları sonrasında İsrail ve ABD'ye karşı binlerce kişinin katıldığı protesto yürüyüşlerine dönüştü.

İran'da binlerce kişi İsrail ve ABD'yi protesto ederken "intikam, intikam" sloganları attı

Başkent Tahran'daki Azadi ve İmam Hüseyin Meydanlarından yürüyüşe geçen binlerce kişi İnkılap Meydanı'nda buluştu.

İran'ın İsrail'in saldırılarına karşılık gerçekleştirdiği füze operasyonlarından dolayı yetkililere teşekkür eden göstericiler, İsrail'e karşı daha güçlü saldırılar yapılması çağrısında bulunarak, "İntikam, intikam" sloganları attı.

Göstericiler, ellerinde bayraklarla İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in posterlerini taşıdı.

Şii Müslümanlar arasında Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı, İran'da her yıl kutlanıyor.

İsrail'in saldırıları nedeniyle bu yıl kutlamalar yerini protestolara bıraktı.

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