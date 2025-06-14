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Dünya
AA 14.06.2025 18:59

İran Cumhurbaşkanı: İsrail'in saldırganlığı devam ederse daha sert ve daha güçlü yanıtlar verilecek

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in saldırganlığının devam etmesi halinde daha güçlü saldırılarla karşılık vereceklerini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı: İsrail'in saldırganlığı devam ederse daha sert ve daha güçlü yanıtlar verilecek

İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre, Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Pakistan'ın İran'a desteğinden dolayı teşekkür eden Pezeşkiyan, İsrail'in, ABD ve Batılı ülkelerin verdikleri destek ve cesaretle tüm uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, "Savaşın bile kendine göre kuralları vardır fakat Batılı ülkelerin desteğini arkasına alan Siyonist rejim bu kuralları çiğnemiştir." ifadelerini kullandı.

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ederken saldırıların geldiğine dikkati çeken Pezeşkiyan, bu durumun Washington yönetiminin "sahtekarlığının ve güvenilmezliğinin" göstergesi olduğunu ifade etti.

İran'ın İsrail'in saldırılarına karşılık bu ülkedeki birçok noktayı hedef alan füze operasyonlarına ilişkin Pezeşkiyan, "Siyonist saldırganlığın devam etmesi halinde İran Silahlı Kuvvetleri daha sert ve güçlü karşılık verecektir." uyarısında bulundu.

Pakistan Başbakanı Şerif ise Pakistan hükümeti ve halkının İran'ın yanında olduğunu belirterek, İsrail'in saldırganlığını tüm uluslararası hukukun ihlali olarak niteledi ve İran'daki üst düzey yetkililer, bilim insanları ve sivillerin hayatını kaybetmesinden dolayı taziyelerini iletti.

Barış ve huzurun sağlanmasını istediklerini belirten Şerif, "Maalesef Siyonist rejim, uluslararası tüzük ve kuralları ihlal eden tüm bu eylemleri cezasız bir şekilde gerçekleştiriyor." dedi.

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