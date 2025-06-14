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Dünya
İHA 14.06.2025 18:35

İran medyası: İsrail İran'daki doğalgaz sahası Güney Pars'ı vurdu

İran medyası, İsrail'in İran'ın güneyindeki en büyük doğalgaz sahası olan Güney Pars'ı vurduğunu duyurdu

İran medyası: İsrail İran'daki doğalgaz sahası Güney Pars'ı vurdu

İsrail’in İran genelindeki yoğun saldırıları devam ediyor.

İran medyası, İsrail’in güneydeki Buşehr eyaletinde yer alan Güney Pars doğalgaz sahasındaki altyapıya saldırı düzenlediğini ve tesisin bazı bölümlerinde yangın çıktığını aktardı.

Haberde, İran’ın en büyük doğalgaz tesisi olan Güney Pars doğalgaz sahasındaki yangını söndürmek için itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıkları saldırının, `drona benzeyen küçük bir hava aracıyla` gerçekleştirildiğini söyledi.

"Saldırganlığın devamı, daha şiddetli ve güçlü bir karşılıkla karşılanacaktır"

İran cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Siyonist saldırganlığın devamı, İran silahlı kuvvetleri tarafından daha şiddetli ve güçlü bir karşılıkla karşılanacaktır" dedi.

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