Açık 22.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.06.2025 19:03

Çin'den İsrail'e "askeri maceracılığa son verme" çağrısı

Çin, İran’da aralarında nükleer tesislerin olduğu çok sayıda hedefe saldırı düzenleyen İsrail'e, "askeri maceracılığa son verme" çağrısında bulundu.

Çin'den İsrail'e "askeri maceracılığa son verme" çağrısı

Şinhua'nın haberine göre Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Fu Cong, Güvenlik Konseyinin acil durum toplantısında konuştu.

İsrail'in İran'ın egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden eylemlerini kınadıklarını ifade eden Daimi Temsilci Fu, "Bölgede gerilimin ani yükselişi kimsenin çıkarına hizmet etmiyor. İsrail'e askeri maceracılığa son verme ve gerilimi daha fazla yükseltmekten kaçınma çağrısı yapıyoruz." dedi.

Fu, bölgede gerilimin tırmandırılmasına, çatışmaların genişletilmesine karşı olduğunu, İsrail'in operasyonlarının vahim potansiyel sonuçlarından endişe duyduğunu belirtti.

İsrail'in saldırılarının İran'ın nükleer programı konusunda yürütülen diplomatik müzakereleri olumsuz etkileyeceğine dair kaygıları dile getiren Fu, Çin'in İran nükleer sorununun diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesini desteklediğini, güç kullanımına, yasa dışı tek taraflı yaptırımlara ve barışçı amaçlı nükleer tesislere silahlı saldırılar düzenlenmesine karşı olduğunu kaydetti.

Fu, "Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na taraf olan İran'ın, nükleer enerjiyi barışçı amaçlarla kullanma hakkına saygı gösterilmedir." ifadesini kullandı.

"İsrail üzerinde ciddi etki sahibi ülkeler daha yapıcı rol oynamalı"

Orta Doğu'da uzayan çatışmaların bölgede gerilimli bir durum yarattığına dikkati çeken Fu, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sürdüğünü, ambargo nedeniyle 2 milyondan fazla insanın benzeri görülmemiş bir insani felakete mahkum edildiğini dile getirdi.

Fu, uluslararası toplumun Gazze'de ateşkesi teşvik etmek için birlikte hareket etmesi, bölgesel gerilimi azaltarak çatışmanın yayılmasını önlemesi gerektiğini vurguladı.

Güvenlik Konseyinin BM Şartı'nın kendisine verdiği tüm araçları kullanarak ilgili kararlarının uygulanmasını sağlaması ve bölgesel barış ile güvenliğin korunması konusundaki rolünü yerine getirmesi gerektiğine işaret eden Fu, ABD ve Batılı ülkeleri üstü örtülü olarak eleştirerek, "İsrail üzerinde ciddi etki sahibi ülkeler, daha yapıcı bir rol oynamalı." diye konuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien de dün Pekin’de düzenlenen olağan basın toplantısında, Çin'in İran’ın egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden her türlü eyleme ve bölgede çatışmayı genişletecek girişimlere karşı olduğunu bildirmişti.

⁠⁠⁠İsrail’in İran’a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede en az 63 kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail’i kınadı.

ETİKETLER
Çin İsrail İran
Sıradaki Haber
Netanyahu: İsrail jetleri çok yakında Tahran semalarında uçacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:18
Putin'den Trump'a çağrı: İsrail ile İran arasında arabuluculuğa hazırız
19:16
İran'da binlerce kişi İsrail ve ABD'yi protesto ederken "intikam, intikam" sloganları attı
19:02
Netanyahu: İsrail jetleri çok yakında Tahran semalarında uçacak
19:00
İran Cumhurbaşkanı: İsrail'in saldırganlığı devam ederse daha sert ve daha güçlü yanıtlar verilecek
18:59
İsrailli Belediye Başkanı: İran'dan atılan füzelerin isabet ettiği şehrimizdeki hasar akıl almaz boyutta
18:57
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine İHA saldırısı düzenledi
Saros Körfezi'nde batık tanka dalış yapan jandarma ekibi su altında pankart açtı
Saros Körfezi'nde batık tanka dalış yapan jandarma ekibi su altında pankart açtı
FOTO FOKUS
Aynı yerde 2 İETT otobüsü kazası: O anlar kamerada
Aynı yerde 2 İETT otobüsü kazası: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ